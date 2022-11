Tunisia, la ministra dell’Energia: “In arrivo rincaro dei prezzi del carburante”

I prezzi del carburante in Tunisia potrebbero essere presto rivisti al rialzo. Lo ha annunciato, oggi, la ministra dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere, Neila Gonji, in dichiarazioni all’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. “La situazione energetica in Tunisia è difficile, al pari del resto del mondo“ ha poi affermato Gonji, secondo cui le difficoltà derivano dal perdurante aumento dei prezzi del petrolio, a sua volta all’origine del “triplice aumento del valore delle sovvenzioni”. Motivo per cui “l’annuncio di una revisione dei prezzi di vendita del carburante è imminente”.

Anche nel mese di giugno scorso la ministra Gonji aveva rilasciato dichiarazioni simili, in occasione del Salone internazionale del petrolio, del gas e delle energie rinnovabili. Risale, invece, ad aprile l’ultimo annuncio del rincaro dei prezzi di carburante in Tunisia da parte dei ministeri del Commercio e dell’Energia, con l’obiettivo di “garantire il regolare approvvigionamento del mercato interno”. Le affermazioni di oggi sono giunte dopo che l’agenzia di valutazione del credito Fitch Ratings ha dichiarato di aspettarsi, da parte della Tunisia, la realizzazione del programma di riforme anticipato, improntato più a riequilibrare la spesa anziché ai tagli, sbloccando l’erogazione di ingenti finanziamenti da parte dei creditori. “Senza tali finanziamenti, le riserve internazionali della Tunisia potrebbero esaurirsi gradualmente (dagli 8,3 miliardi di dollari di fine giugno 2022) e il dinaro potrebbe deprezzarsi. Ciò aumenterebbe l’onere del rimborso del debito sovrano in valuta estera, che stimiamo ammonti a circa il 49 per cento del Pil”, ha avvertito l’agenzia di rating.

