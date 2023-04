Tunisia, il prestito del Fondo monetario è rinviato a tempo indeterminato

E’ quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi sul giornale tunisino “La Presse”, secondo il quale "i soldi del Fmi non colmerebbero comunque le lacune del bilancio"

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha “rinviato a tempo indeterminato” l’erogazione del maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari alla Tunisia, nonostante il “forte sostegno politico di Italia, Francia e Unione Europea”. E’ quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi da “La Presse”, il principale quotidiano della Tunisia, a firma del direttore Chokri Ben Nessir. “Il ministro dell’Economia e il governatore della Banca Centrale sono andati a Washinton con una parola d’ordine: non tornare a mani vuote. Solo che una rondine non fa primavera e tutto quello che abbiamo visto finora sono solo promesse e messaggi rassicuranti. Concretamente, continuiamo a stare fermi e l’esame del dossier Tunisia è, ancora una volta, rinviato a tempo indeterminato”, afferma Ben Nessir, sottolineando come il Paese si trovi oggi “di fronte a un collasso quasi totale del suo apparato produttivo in più di un’area e di un settore, unito a un terribile calo dei risparmi e, di conseguenza, l’assenza di investimenti che impediscono all’economia nazionale di creare ricchezza e posti di lavoro”.

L’editoriale del giornale tunisino afferma che “il debito pubblico è salito a oltre il 100 per cento del prodotto interno lordo, un tasso senza precedenti nella storia della Tunisia”, aggiungendo che il Paese rischia “il mancato pagamento dei suoi debiti e questo porterebbe a uno stato di bancarotta”. Circostanza, quest’ultima, “che fa tremare i nostri vicini europei che, dopo aver bloccato i nostri donatori, si sono svegliati con un mal di testa lancinante sulle conseguenze devastanti che possono derivare dalla disperazione sociale generata da questa crisi”, inclusa “l’esplosione del fenomeno della migrazione irregolare, che comprende soprattutto intere famiglie con figli minorenni”. Inoltre, a detta di Ben Nessir, “le conseguenze della crisi economico-finanziaria tunisina rischiano di aggravarsi alla luce delle cosiddette grandi riforme in corso di negoziazione con l’Fmi, che il governo ha espresso la volontà di attuare gradualmente, ma senza ulteriori diktat politici”.

Un nuovo prestito internazionale “non colmerebbe comunque le lacune dell’ingente bilancio tunisino”, aggiunge il direttore del principale quotidiano nazionale. “Dobbiamo fare affidamento su noi stessi per rimettere in piedi il Paese e identificare le vere cause che hanno portato a questo preoccupante stato dei conti pubblici. (…) La ripresa del turismo, l’esportazione di fosfato, i contributi della diaspora tunisina all’estero porteranno ancora una volta le riserve di valuta estera a una soglia rassicurante. Perché, per preservare la nostra sovranità finanziaria, dobbiamo metterci al lavoro”, conclude l’editoriale di “La Presse”.

