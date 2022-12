Tunisia, il presidente Saied difende le elezioni: “L’affluenza alle urne si misura in due turni”

Il presidente della Repubblica ha parlato per la prima volta dei risultati delle controverse elezioni legislative tenute il 17 dicembre scorso con un tasso di partecipazione dell’11,2 per cento

Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha parlato per la prima volta dei risultati delle controverse elezioni legislative tenute il 17 dicembre scorso con un tasso di partecipazione dell’11,2 per cento, pari a 1.054.418 persone su un totale di 9 milioni di tunisini iscritti nelle liste elettorali. “Alcune note parti non hanno trovato nulla di meglio da fare che concentrarsi sul tasso di partecipazione in questo primo turno per mettere in discussione la legittimità della prossima Assemblea dei rappresentanti del popolo”, ha detto Saied durante un incontro tenuto ieri con la premier Najla Bouden. “Il tasso di partecipazione non si misura solo dal primo turno, ma dai due turni”, ha aggiunto il capo dello Stato. Il secondo turno delle elezioni legislative dovrebbe tenersi ad inizio febbraio. Alle ultime elezioni, dell’ottobre 2019, il tasso aveva superato il 41 per cento. Nel 2014, invece, la percentuale aveva toccato il 69 per cento.

I risultati del percorso elettorale in Tunisia “sono stati deboli e riflettono la delusione del popolo per la road map politica e per decisioni che non hanno rispecchiato le sue aspirazioni, sebbene lo scioglimento dell’ex Assemblea dei rappresentanti del popolo sia stato accolto con favore”, hanno affermato i rappresentanti della missione di monitoraggio elettorale dell’ong statunitense Carter Center, composta da 60 osservatori distribuiti in 308 seggi elettorali. In una conferenza stampa tenuta ieri, la missione ha affermato che l’avvio di un processo elettorale “non partecipativo, in un periodo di tempo ristretto e breve, ha impedito alla popolazione di conoscere adeguatamente i candidati e ha indebolito la partecipazione delle donne e dei giovani”. La missione ha sottolineato la necessità di “sviluppare questo percorso e di cambiarlo”.

Anche la missione della Lega degli Stati arabi per il monitoraggio delle elezioni legislative ha invitato le autorità nordafricane a “studiare le ragioni che hanno portato alla scarsa affluenza alle urne ai seggi elettorali”. La missione ha spiegato, in un comunicato stampa, che la bassa partecipazione potrebbe essere dovuta “alla natura del nuovo sistema elettorale, che ha adottato un sistema di voto uninominale, oltre al basso numero di candidati, alle deboli compagne elettorali e alla vittoria già certa in alcune circoscrizioni”. La missione ha affermato che “il processo di voto ed il conteggio si è svolto in un’atmosfera calma e ordinata”, evidenziando “la buona sicurezza dei seggi elettorali e l’assenza di campagna elettorale nel 92,7 per cento dei centri visitati”. Gli osservatori arabi “non hanno rilevato alcun tentativo di influenzare gli elettori nei seggi”, conclude la nota.

Intanto, il consiglio della Commissione elettorale indipendente della Tunisia ha ritenuto che alcune violazioni registrate durante il voto abbiano avuto “un impatto sui risultati elettorali, pertanto ha deciso di annullare parzialmente o completamente i risultati di alcuni candidati in determinate circoscrizioni elettorali “. Lo ha reso noto il vicepresidente della Commissione elettorale, Maher Jedidi, in dichiarazioni all’agenzia di stampa ufficiale “Tap”. “L’intero processo elettorale ha assistito a violazioni che sono state monitorate sia durante la campagna elettorale, sia nel giorno di silenzio elettorale che nella giornata delle votazioni”, ha aggiunto. Finora, in base ai risultati preliminari, un totale 24 candidati alle elezioni legislative. Dieci candidati sono automaticamente diventati membri della prossima Assemblea dei rappresentanti del popolo, in quanto unici a concorrere nelle circoscrizioni elettorali di appartenenza. Altre nove circoscrizioni elettorali hanno visto solo due candidati e risulterà eletto chi ha ottenuto la percentuale più alta dei voti. Altri quattro-cinque candidati hanno ottenuto più del 50 per cento dei voti e saranno anch’essi dichiarati vincitori senza andare al ballottaggio.

Le elezioni legislative anticipate sono una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato, Kais Saied, a seguito delle “misure straordinarie” emanate il 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento dell’organo legislativo. L’obiettivo del presidente è creare una “nuova Repubblica”, dopo anni caratterizzati da corruzione e crisi economica e sociale. Tuttavia, le misure e le mosse successive, tra cui il referendum sulla nuova Costituzione del luglio scorso, non sono state ben accolte da diversi partiti, primo fra tutti l’islamista Ennahda. Il movimento legato alla Fratellanza musulmana ha invitato il presidente della Repubblica a dimettersi per “spianare la strada affinché il Paese esca dal tunnel in cui è caduto”. Il boicottaggio del 90 per cento dei cittadini delle elezioni legislazione del 17 dicembre “significa che è finita la fiducia a Saied, al suo sistema, e al suo progetto caotico basato sul governo individuale”. La formazione politica islamista ha ritenuto in un comunicato stampa che le elezioni legislative “siano una farsa priva di qualsiasi legittimità”, chiedendo di “interrompere il percorso assurdo e di annullarne il secondo turno”. Anche il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione della destra laica tunisina, ideologicamente contrapposto a Ennahda, ha chiesto la convocazione di “elezioni presidenziali anticipate secondo standard internazionali” e le dimissioni del governo guidato dalla premier Najla Bouden, nominata dallo stesso Saied tramite decreto nell’ottobre 2011.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram