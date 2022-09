Tunisia: i sindacati sfidano il presidente Saied ma rischiano di condannare il Paese

L’instabilità della Tunisia rappresenta un problema di sicurezza nazionale in primis per l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico

L’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) lancia il guanto di sfida al presidente della Repubblica, Kaies Saied, con il rischio di portare il Paese nordafricano all’immobilitĂ e di far deragliare colloqui con il Fondo monetario internazionale (Fmi) in momento grave crisi economica. Il leader dei sindacati Noureddine Taboubi, recentemente rieletto per un secondo mandato a segretario generale, canta vittoria dopo lo sciopero generale che ieri ha paralizzato la nazione: “I lavoratori hanno fatto la storia oggi, nonostante l’attacco di milizie e mercenari”, ha detto Taboubi, rivendicando un tasso d’adesione allo sciopero del 96,22 per cento, pari una forza lavoro di circa 3 milioni di persone su 12 milioni di abitanti. Taboubi incassa una vittoria politica (l’ultimo sciopero di questo tipo risaliva al 2018) che però potrebbe costare caro al Paese. La Tunisia, infatti, si trova davanti a un bivio: o stringe un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) o si dichiara incapace di ripagare i debiti, andando in default. In entrambi i casi, il Paese africano piĂą vicino alle coste dell’Italia vivrĂ un’estate movimentata, con possibili conseguenze anche sulla sponda nord del Mediterraneo.

L’instabilitĂ della Tunisia rappresenta un problema di sicurezza nazionale in primis per l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. I flussi potrebbero moltiplicarsi drammaticamente con l’aggravarsi della situazione socio-economica, raggiungendo i picchi del 2014 (170 mila sbarchi totali via mare) e del 2016 (180 mila arrivi via mare). Non solo. Il territorio tunisino ospita il gasdotto Transmed, conosciuto anche come gasdotto Enrico Mattei, che collega Algeria e Italia passando appunto per la Tunisia. Dopo il taglio delle forniture russe, la Tunisia ospita il tracciato della prima fonte di approvvigionamento energetico del nostro Paese. Va aggiunto che l’Italia è il primo fornitore della Tunisia nel 2022 e ha avuto un interscambio positivo, pari a 115 milioni di dinari tunisini (35 milioni di euro circa) nel primo trimestre del 2022.

Ad oggi servono almeno 4 miliardi di euro per rimpinguare le vuote casse tunisine, che è esattamente l’importo che il Fondo potrebbe erogare se la Tunisia si dimostrerĂ capace di fare “i compiti a casa”. GiĂ lo scorso marzo, l’Ugtt aveva annunciato l’intenzione di proclamare uno sciopero generale del settore pubblico, per protestare contro alcune proposte di riforma avanzate dal governo e definite “un tentativo di vendere alcune societĂ pubbliche, congelare i salari e revocare i sussidi” per ottenere il finanziamento del Fondo monetario internazionale. I salari dei 680 mila dipendenti pubblici “mangiano” dal 15-20 per cento del Prodotto interno lordo e circa metĂ del budget. Il debito tunisino ha raggiunto lo stesso valore del Pil, pari a circa 30 miliardi di euro, quanto l’economia della Calabria. La richiesta dei tunisini, quantificata in 4 o 5 miliardi di dollari, non è particolarmente elevata per un ente come il Fondo, ma sono comunque richieste delle garanzie.

Lo scorso 30 maggio, l’agenzia Fitch Ratings ha affermato in una nota che un accordo sulle riforme economiche tra il governo della Tunisia e l’Ugtt è fondamentale per sbloccare il maxi prestito da 4 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (Fmi) e per sostenere la posizione del Paese per ottenere finanziamenti esterni. Nella nota, Fitch ha affermato che “nonostante i crescenti rischi finanziari e politici, ci aspettiamo ancora che la Tunisia presenti un piano di riforma credibile all’Fmi, con l’erogazione di importanti finanziamenti da parte dei creditori entro la fine dell’anno”. Uno scenario senza riforme potrebbe “spingere la Tunisia a ricorrere al Club di Parigi” per rinegoziare i propri debiti e ottenere nuovi finanziamenti, eventualitĂ che però avrebbe “ripercussioni per i creditori del settore privato”. In effetti, l’agenzia ritiene che esista “il rischio che le riforme non vengano concordate in tempo per garantire un programma dell’Fmi prima che le tensioni esterne di liquiditĂ diventino gravi”. L’agenzia ha aggiunto che il presidente Saied, “rimane popolare, ma l’approvazione di riforme politiche ed economiche senza il sostegno dell’Ugtt sarebbe difficile. Crediamo che il sindacato subordini il suo sostegno alle riforme economiche al mantenimento del suo influente ruolo politico sotto il nuovo ordine istituzionale”.

E’ proprio sul piano politico, Taboubi ha detto che il dialogo nazionale lanciato dal presidente Saied “non rappresenta una via d’uscita nĂ© una soluzione per il Paese”. Le prime sessioni del dialogo nazionale sono state avviate sabato 4 giugno 2022 a Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, e sono coordinate dalla Commissione consultiva nazionale per la nascita di una “nuova Repubblica”. La Tunisia è in piena fase di transizione politica dopo che, il 25 luglio 2021, Saied ha sospeso i lavori dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento poi dissolto lo scorso 30 marzo, ed estromesso il governo all’epoca guidato da Hichem Mechichi. Da mesi, i partiti dell’opposizione e diverse organizzazioni della societĂ civile chiedono un dialogo politico inclusivo di tutte le componenti dello spettro sociale e politico del Paese. Lo scorso maggio, Saied ha annunciato un’iniziativa per lanciare un dialogo nazionale, senza però includere i partiti di opposizione, come richiesto invece dai Paesi del G7 e dall’Unione Europea. La road map del presidente prevede un referendum costituzionale il 25 luglio prossimo ed elezioni parlamentari anticipate il 17 dicembre. Fonti stampa indicano che il capo dello Stato abbia intenzionale di modificare la legge elettorale per impedire ai partiti di presentarsi al voto. La bozza della nuova Costituzione dovrebbe essere ricevuta dal presidente Saied lunedì prossimo, 20 giugno, e dovrebbe contenere una novitĂ assoluta: la rimozione dell’Islam come “religione di Stato”.

