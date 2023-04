Tunisia, fonti dell’opposizione: il presidente Saied ricoverato all’ospedale militare

Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, è assente dalla scena politica da circa dieci giorni e secondo esponenti dell’opposizione è stato ricoverato nell’ospedale militare di Tunisi, a seguito di gravi problemi di salute. A riferirlo, tra gli altri, è stato il genero del capo del movimento islamico Ennahda ed ex ministro degli Esteri, Rafik Abdessalem, in un post diffuso sulla sua pagina Facebook. “L’uomo (Saied) è ricoverato nell’ospedale militare. “I troni al palazzo di Cartagine sono vuoti” ha affermato Abdessalem, precisando che al palazzo, la residenza del capo dello Stato, sono presenti solo gli uomini della guardia presidenziale. “La presidenza avrebbe potuto emettere un comunicato per informare l’opinione pubblica tunisina sul fatto che il presidente si è recato in ospedale per ricevere cure mediche”, ha aggiunto l’ex titolare della diplomazia.

Intanto, dalla presidenza tunisina non sono ancora giunti aggiornamenti a riguardo. L’ultimo post sulla pagina Facebook riguarda la decisione del 30 marzo di estromettere dall’incarico il governatore di Gabes, mentre l’ultima attività svolta da Saied in persona dovrebbe risalire al 27 marzo scorso, con riferimento all’incontro con il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, di cui però non è stata data notizia sul social media. “Neanche l’incontro confermato dal commissario europeo Gentiloni è stato annunciato, così come prevedono le norme diplomatiche”, ha fatto notare un ex esperto delle Nazioni Unite, Abdel Wahab al Hani. In tale quadro, il ministero degli Esteri ha reso noto in un comunicato che il titolare della diplomazia Nabil Ammar ha ricevuto le credenziali del nuovo ambasciatore del Brasile, un compito che, secondo quanto stabilisce il protocollo, solitamente spetta al presidente della Repubblica.

