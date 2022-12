Tunisia: 9,2 milioni di elettori chiamati alle urne per realizzare il piano del presidente Saied

Oltre 9,2 milioni di tunisini aventi diritto al voto, per il 50,8 per cento donne e il 49,2 per cento uomini, sono chiamati a recarsi alle urne domani, sabato 17 dicembre, una data simbolica che segna il dodicesimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini che nel 2010 innescò i moti della primavera araba. L’obiettivo è scegliere i 161 membri della prossima Assemblea dei rappresentanti del popolo.

Le elezioni legislative anticipate costituiscono una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato, Kais Saied, dopo le “misure straordinarie” del 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento del parlamento, e che dovrebbe portare il Paese nordafricano verso quella che è stata definita una “nuova Repubblica”. Come precisato dalla commissione elettorale indipendente, 151 candidati verranno scelti in patria, mentre altri dieci rappresenteranno i tunisini all’estero. Sono state in totale 1.058 le candidature accolte a livello nazionale per le elezioni legislative anticipate, su un totale di 1.427 domande presentate. L’88 per cento dei candidati sono uomini (936 candidature), mentre solo il 12 per cento è costituito da donne (122 candidature). La commissione ha poi riferito che il 14 per cento dei candidati ha tra i 23 e i 35 anni, il 31,4 per cento tra i 36 e i 45 anni, il 44,4 per cento tra i 64 e i 60 anni e il 10,2 per cento ha oltre 60 anni.

Dieci candidati, in realtà, hanno già la vittoria assicurata, in quanto non è stata presentata alcuna candidatura nella circoscrizione elettorale di appartenenza. Si tratta, nello specifico, delle circoscrizioni di Raoud 2, Soukra 2 (periferie a nord di Tunisi), El Mourouj Bir al Kassaa, (periferia sud di Tunisi), La goulette (Tunisi), Cité el Khadra el Menzah, (Tunisi) e Beni Khedache, nel governatorato di Mednine situato nel sud del Paese. Continuano anche oggi, invece, le procedure di voto per i tunisini all’estero, che si prevede proseguiranno anche domani. Tuttavia, vista la mancanza di candidature, sono solo tre i distretti elettorali all’estero, in cui si vota, ovvero Francia 2, Francia 3 e Italia. Il candidato in Italia dovrebbe essere l’ex deputato Sami Ben Abdelaali, già consulente di politica estera dell’ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, eletto nelle liste dei tunisini all’estero alle elezioni legislative del 2019 con la lista indipendente Koulna Tounes (Siamo tutti tunisini). Nei sette distretti dove nessuno ha avanzato una candidatura, nuove elezioni suppletive dovrebbero tenersi 90 giorni dopo l’insediamento dei 154 deputati per eleggere i seggi mancanti.

Le elezioni di domani si tengono sulla base di una nuova legge elettorale emanata il 17 settembre scorso, a tre mesi esatti dall’apertura delle urne, che premia i singoli candidati ed elimina le liste presentate dai partiti. In base al nuovo testo, il numero totale dei seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del nuovo parlamento bicamerale) sarà di 161 seggi, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero di cui uno solo in Italia. Il Consiglio nazionale delle Regioni, la nuova camera alta, sarà composta invece da 72 seggi, ma l’elezione dei senatori avverrà in un secondo momento. Nel caso in cui risulta registrato un unico candidato all’interno di una circoscrizione, questo viene automaticamente eletto a prescindere dal numero dei voti. La legge elettorale stabilisce, poi, che “se un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50 per cento + 1) al primo turno, vincerà il seggio”. Laddove nessun candidato riesca a raggiungere questa maggioranza, si proseguirà con il ballottaggio entro un periodo non superiore a due settimane dalla data di annuncio dei risultati. Con la nuova legge, infine, chiunque sia stato incriminato per una violazione della legge non può concorrere alle elezioni, il che significa che diversi ex deputati sono stati esclusi dalla corsa alle legislative.

Come evidenziato dal quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid”, il processo elettorale è segnato da una “diffusa apatia”, con l’opposizione di coloro che ritengono che le elezioni di domani possano rafforzare un sistema sempre più “autocratico”. Diversi cittadini, poi, si sono detti più interessati alla finale dei Mondiali piuttosto che alle elezioni, che si prevede non miglioreranno la propria situazione economica e sociale. Tra i gruppi politici favorevoli al boicottaggio delle elezioni vi sono il partito islamico Ennahda, Qalb Tounes (Cuore della Tunisia), la Coalizione Al Karama, il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), e la Corrente democratica. Il Fronte di salvezza nazionale della Tunisia, l’alleanza politica che riunisce le principali forze di opposizione al presidente Saied, ha fatto sapere che “non riconoscerà i risultati delle elezioni legislative e il prossimo parlamento”. Per l’alleanza, queste elezioni “aggraveranno ulteriormente la crisi politica in Tunisia”, vista l’assenza di “garanzie minime per elezioni democratiche” e l’assenza di un controllo giudiziario sul processo elettorale, conseguenza della mancanza di indipendenza della magistratura. Anche un esponente di Ennahda, intervistato da “Al Arabi al jadid”, ha riferito che il boicottaggio del proprio movimento è espressione della delusione di quei tunisini che credono che il “colpo di Stato del 25 luglio 2021” abbia ulteriormente esacerbato la crisi economica e finanziaria nel Paese, presumibilmente “sfruttata da Saied per ribaltare la legittimità e violare la Costituzione che aveva giurato di proteggere”. In tale quadro, il Parlamento europeo ha annunciato che non monitorerà le elezioni legislative e “non commenterà né il processo né i risultati. Nessun membro del Parlamento europeo ha ricevuto autorizzazione a monitorare o commentare questo processo elettorale a nome del Parlamento”, si legge in un comunicato stampa.

Ad ogni modo, non sono mancate forme di sostegno, in particolare da parte del Movimento Echaab, formazione di sinistra esponente del nazionalismo arabo, e del Movimento del 25 luglio. Anche alcuni esponenti di Nidaa Tounes, partito tunisino del fronte laico-modernista creato dal defunto presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, si sono detti favorevoli alle elezioni. “La Tunisia sta per vivere un evento elettorale che porterà il Paese verso una nuova vita politica”, ha commentato al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat” l’analista Jebril Elabidi, dicendosi d’accordo con chi sostiene che queste elezioni possano provocare il definitivo isolamento di Ennahda, partito di lunga data che nel corso del decennio al potere “ha portato la Tunisia e i tunisini verso una crescente crisi economica e sociale”. Il portavoce di Echaab, Osama Aweidat, in dichiarazioni ad “Al Arabi al Jadid” ha commentato: “Questa campagna elettorale è fiacca e fredda, alla luce della situazione economica e sociale e del deterioramento del potere d’acquisto, che ha reso i tunisini totalmente concentrati sulla loro condizione di vita. Ad ogni modo, dopo il 17 dicembre si istituirà un nuovo parlamento, a prescindere dall’affluenza. Il rischio è che lo scetticismo sul processo elettorale possa ulteriormente acuire le divisioni interne e la crisi politica. Chiunque sarà fuori dal parlamento non potrà avere influenza, ma verrà influenzato”.

Una delle ultime tappe della road map di Saied è stato il referendum costituzionale del 25 luglio scorso, quando il 92,3 per cento degli elettori tunisini si è espresso a favore della modifica costituzionale che ha di fatto certificato gli attuali poteri del presidente della Repubblica. A livello economico e finanziario, la Tunisia rischia seriamente il default soprattutto dopo che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ritardato l’approvazione di un maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari che avrebbe dovuto essere approvato il 19 dicembre. In tal modo, rischia anche di bloccarsi la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. La motivazione dell’Fmi non è chiara. Forse, pesa la mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge finanziaria per il 2023 che dovrebbe contenere le impopolari riforme volute dal Fondo, a partire dalla graduale revoca delle sovvenzioni per i prodotti di base. Oppure, l’istituzione finanziaria vuole prendere le distanze dalle controverse elezioni di domani. Secondo l’agenzia di rating Fitch, il fabbisogno di finanziamenti pubblici della Tunisia raggiungerà rispettivamente il 16,4 per cento del Pil e il 16,8 per cento del Pil nel 2022 e nel 2023, spinto dall’ingente spesa aggiuntiva per assorbire lo shock della guerra in Ucraina e dalle scadenze del debito estero: ovvero 1,4 miliardi di dollari nel 2022 e 2,0 miliardi di dollari nel 2023. Secondo le autorità tunisine, circa 1,3 miliardi di dollari di finanziamento provenienti da Arabia Saudita, Abu Dhabi e Afreximbank sono nella fase finale dei negoziati: questa somma, insieme alla prima rata dell’Fmi, dovrebbe colmare il deficit di finanziamento per il 2022.

