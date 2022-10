Trattato del Quirinale: con 164 sì via libera definitivo dell’Aula del Senato alla ratifica

Con 164 voti favorevoli, 21 contrari e cinque astenuti l’Aula del Senato ha ratificato in via definitiva il cosiddetto “Trattato del Quirinale” che ha l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra Roma e Parigi attraverso un dialogo periodico tra le amministrazioni e un’agenda comune con grandi temi e priorità condivisi. In particolare, è previsto che le parti lavorino alla creazione di un’unità operativa italo-francese “per sostenere le forze dell’ordine in funzione di obiettivi comuni, in particolare nella gestione di grandi eventi e per contribuire a missioni internazionali di polizia”. L’Accordo prevede anche un incontro bi-annuale su ricerca e innovazione, con la partecipazione dei ministeri responsabili per Università e Ricerca, coinvolgendo attori universitari e altri attori pubblici e privati del settore della ricerca e dell’innovazione.

E ancora, la cooperazione rafforzata avvierà anche un servizio civile congiunto italo-francese, un programma di volontariato frutto della cooperazione tra i due servizi civili, che sarà formalizzato in un Protocollo d’intesa fra i due Paesi. In tema di politica estera e affari europei, i Paesi si consulteranno con l’obiettivo di stabilire posizioni comuni e integreranno maggiormente le rispettive diplomazie, per rappresentarsi a vicenda nei fori dove non sono presenti. Il Trattato prevede uno stretto coordinamento sul quadro d’integrazione Ue.

E’ stato poi lo stesso presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, a rendere noto che nascerà “un meccanismo per cui, almeno una volta ogni trimestre, un ministro italiano parteciperà a un Consiglio dei ministri del governo francese, e viceversa”. Collaborazione anche in tema di migrazioni e asilo politico per cui il Trattato si fonda su un “positivo” equilibrio tra le posizioni dei due Paesi, prevedendo che le Parti si impegnino “a sostenere una politica migratoria e d’asilo europea e politiche di integrazione basate sui principi di responsabilità e di solidarietà condivise tra gli Stati membri”.

