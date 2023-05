Trasporti: nel Lazio 64 milioni per i Comuni, la giunta Rocca approva lo stanziamento delle risorse

Gli enti locali "potranno contare sulle risorse per il funzionamento dei trasporti, migliorando e potenziando un servizio essenziale per i cittadini e i turisti"

La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ieri ha approvato le risorse, pari a oltre 64 milioni di euro, in favore dei Comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, per il trasporto pubblico locale e lo schema di convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono destinati 20 milioni di euro al fine di acquistare due navi veloci per il collegamento pubblico locale marittimo, lacustre e fluviale.

I Comuni del Lazio “potranno contare sulle risorse per il funzionamento dei trasporti, migliorando e potenziando un servizio essenziale per i cittadini e i turisti. La Regione Lazio è impegnata quotidianamente per invertire la rotta sul comparto, partendo dal rilancio della società regionale Cotral con un occhio vigile sulle linee e sul parco mezzi nelle città e nei piccoli centri”, ha spiegato Fabrizio Ghera, assessore ai Trasporti della Regione Lazio.

