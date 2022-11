Transnistria: esplosioni al ministero della Sicurezza

Una serie di esplosioni si è verificata a Tiraspol nell’edificio del ministero della Sicurezza della Transnistria, regione separatista filorussa della Moldova orientale. Lo riferisce il corrispondente dell’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Secondo testimoni oculari, sono stati avvertiti potenti fragori di ordigni, mentre le finestre delle abitazioni vicine sono state danneggiate. Il traffico nei pressi dell’edificio ministeriale è attualmente bloccato, mentre nei paraggi vi sono automobili della polizia, ambulanze, squadre di soccorritori e vigili del fuoco.

Raid russe sulle stazioni ferroviarie ucraine, almeno cinque morti

Almeno cinque persone sono rimaste uccise e 18 ferite a seguito degli attacchi missilistici russi di questa mattina contro le stazioni ferroviarie delle città di Zhmerynka e Kozyatyn, nella regione di Vinnytsia. Lo ha riferito l’ufficio della procura regionale di Vinnytsia. Il Servizio di sicurezza ucraino della suddetta regione ha avviato un procedimento penale in base al reato di azioni intenzionali commesse per modificare i confini del territorio o il confine di Stato dell’Ucraina, che hanno condotto alla morte di persone e ad altre gravi conseguenze.

Nessun accordo tra Kiev e Mosca per evacuare Azovstal

Non vi è alcun accordo tra Ucraina e Russia sull’apertura di un corridoio umanitario per l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, pertanto Kiev si appella al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Lo ha dichiarato la vicepremier e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati ucraina, Iryna Vereshchuk, sul proprio canale Telegram. “Oggi, la parte russa ha annunciato ancora una volta l’esistenza di un corridoio per consentire ai civili di lasciare l’Azovstal. A ciò si potrebbe credere se i russi non avessero interrotto i corridoi umanitari molte volte prima”, ha spiegato Vereshchuk. Kiev, in particolare, chiede che nella colonna umanitaria siano presenti rappresentanti dell’Onu e del Comitato internazionale della Croce Rossa. “Speriamo nell’efficacia dei colloqui tra il segretario generale delle Nazioni Unite e i rappresentanti russi”, ha concluso Vereshchuk.

Usa: “Vogliamo che la Russia esca indebolita dal conflitto”

Gli Stati Uniti si augurano che la guerra in Ucraina possa concludersi con un “indebolimento” delle capacità della Russia di aggredire Pesi vicini. Lo ha detto il segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd Austin, a seguito dell’incontro tenuto domenica a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Vogliamo vedere la Russia indebolita al punto che non possa più fare le cose che ha fatto invadendo l’Ucraina”, ha detto Austin citato dalla “Washington Post”. Gli Usa, ha spiegato Austin, vogliono innanzitutto vedere che l’Ucraina rimarrà “uno Stato sovrano, un Paese democratico, in grado di difendere il suo territorio“. Quindi, si attendono una Russia “indebolita” dalla guerra. “Hanno già perso gran parte della capacità militare e delle truppe. Detto in modo abbastanza chiaro, vogliamo che non siano più in grado di recuperare questa capacità in fretta”. Infine, la Casa Bianca si augura di “vedere la comunità internazionale più unita, in particolar mondo la Nato”, ha detto Austin ai media statunitensi, parlando da una località non precisata della Polonia. Si tratta del luogo da cui lui e il segretario di Stato, Antony Blinken, sono andati a Kiev per un incontro con Zelensky. Durante la riunione, ha spiegato un funzionario della Casa Bianca, gli Usa hanno annunciato la ripresa delle attività diplomatiche, con la nomina di un ambasciatore per il momento invitato a Leopoli, e nuovi fondi per implementare la dotazione militare.

A seguito dell’incontro, il segretario di Stato Usa ha affermato che gli Stati Uniti “garantiscono appoggio a Kiev fino al “successo finale” e l’Ucraina rimarrà sovrana e indipendente molto più a lungo di quanto il presidente Russo, Vladimir Putin, sarà sulla scena”. “Il nostro sostegno all’Ucraina continuerà, fino a quando non avremo visto il successo finale. Non sappiamo come andrà avanti il resto della guerra, ma sappiamo che ci sarà un’Ucraina sovrana e indipendente molto più a lungo di quanto Putin potrà rimanere in circolazione”, Blinken ai media statunitensi, parlando da una località non precisata della Polonia. Si tratta del luogo da cui lui e il segretario di Stato alla Difesa, Lloyd Austin, sono andati a Kiev per un incontro con Zelensky. Durante la riunione, ha spiegato un funzionario della Casa Bianca, gli usa hanno annunciato la ripresa delle attività diplomatiche, con la nomina di un ambasciatore per il momento invitato a Leopoli, e nuovi fondi per implementare la dotazione militare.

Nuovi fondi militari per l’Ucraina

Gli Stati Uniti si preparano a stanziare nuovi fondi militari a sostegno dell’Ucraina e a riavviare le operazioni diplomatiche nel Paese. Lo riporta la “Washington Post” citando fonti del governo Usa al termine dell’incontro tenuto a Kiev tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il segretario di Stato Antony Blinken, e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. In attesa di poter riaprire l’ambasciata a Kiev, funzionari dell’amministrazione del presidente Joe Biden si insedieranno a Leopoli, la città occidentale dove hanno trovato ricovero ucraini e stranieri in fuga dalle violenze nel resto del Paese. Un gesto che “dimostra il nostro impegno e fa capire che stiamo cercando di riportare i nostri diplomatici nell’ambasciata di Kiev il prima possibile”, ha detto la fonte del dipartimento di Stato coperta da anonimato come vuole il protocollo stabilito dalla Casa Bianca in questa fase delle operazioni. Nel corso della settimana Washington dovrebbe inoltre nominare nuova ambasciatrice in Ucraina, Bridget Brink, diplomatica di carriera e attualmente titolare della sede in Slovacchia.

Washington ha inoltre annunciato lo stanziamento di altri 713 milioni di dollari per finanziamenti militari da destinare all’Ucraina e ad oltre una decina di altre nazioni. Fondi, prosegue la “Wp”, che serviranno a aumentare la dotazione bellica dei Paesi interessati e, dove necessario, consentire loro di integrare il materiale consegnato all’Ucraina dall’inizio della crisi. La parte più corposa dello stanziamento, oltre 300 milioni di dollari, andrà proprio a Kiev. Un aiuto che “fornirà supporto per le capacità di cui l’Ucraina ha bisogno, in particolare per la resistenza nel Donbass”, ha detto il funzionario rimandando alla zona orientale del Paese, al confine con la Russia, dove Mosca sta concentrando il grosso delle sue operazioni militari. I soldi verranno spesi nell’aggiornamento del materiale bellico, con l’acquisto di sistemi di difesa aerea in linea con gli standard Nato, più sofisticati di quelli attualmente in uso.

L’amministrazione Biden aveva inizialmente pianificato di rendere nota la breve missione a Kiev, solo una volta che Blinken e Austin fossero tornati in Polonia, nella stessa città – tenuta riservata – da cui erano decollati alla volta della capitale ucraina. Nella serata di sabato, però, era stato lo stesso Zelensky a svelare l’imminente arrivo dei funzionari Usa. Sollecitato sul punto, scrive ancora la testata, il funzionario ha ricordato il diritto di Zelensky a decidere su vicende inerenti al “suo” Paese e ammesso che l’amministrazione Usa aveva messo in conto eventuali “imprevisti”. Nel corso della visita, la delegazione Usa ha incontrato anche i titolari di Interno e Difesa di Kiev. Il segretario alla Difesa si prepara a fare rotta per la Germania dove, martedì, è previsto incontro con omologhi di altri Paesi, compreso l’ucraino.

Stato maggiore ucraino: “Truppe russe assaltano Popasna, nella regione di Luhansk”

Le truppe russe stanno assaltando l’insediamento di Popasna, nella regione di Luhansk, nell’Ucraina sudorientale. Lo riferisce questa mattina lo Stato Maggiore generale delle Forze armate ucraine, sulla propria pagina Facebook. Secondo le informazioni operative, lo scopo dell’offensiva russa è quello di stabilire il pieno controllo sulle regioni di Donetsk e Luhansk, nel Donbass, garantendo un corridoio terrestre da questi territori alla Crimea. Inoltre lo Stato maggiore ucraino riporta che l’esercito russo ha cercato di effettuare operazioni d’assalto da Izyum, nella regione di Kharkiv, verso Barvinkove e Slovyansk, per accerchiare le truppe ucraine nel Donbass.

Zelensky: “3,4 miliardi di dollari da Stati Uniti è contributo più grande a nostra difesa”

I 3,4 miliardi di dollari di supporto già forniti dagli Stati Uniti rappresentano il contributo più grande al rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina. Lo ha affermato ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante l’incontro con il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ed il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, a Kiev, citato dal proprio ufficio presidenziale. Zelensky ha poi sottolineato che questa assistenza sta già aiutando a portare le capacità di difesa dell’Ucraina a un livello qualitativamente nuovo, il che è “estremamente importante per i nostri difensori”. Inoltre, discutendo le modalità per aumentare il sostegno finanziario all’Ucraina, sia per promuoverne l’economia che per la ricostruzione del Paese, il capo di Stato ha evidenziato l’importanza dell’ampliamento delle opportunità per le merci ucraine di entrare nel mercato statunitense.

