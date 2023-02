Trancassini (Fd’I): “La giunta Rocca lavorerà con Roma ma sui rifiuti va fatta una riflessione”

La nuova giunta regionale guidata da Francesco Rocca rappresenterà il territorio e manterrà un clima di collaborazione istituzionale con quella capitolina, anche se sui temi cruciali, come la gestione dei rifiuti, avanzerà le proprie riflessioni. È quanto ha spiegato in un’intervista ad “Agenzia Nova” il coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. In cinque anni Fratelli d’Italia nel Lazio ha triplicato i suoi consensi. Il partito di Giorgia Meloni, all’8,69 per cento nelle elezioni regionali del 2018, è arrivato quest’anno al 33,62 per cento, facendo incetta di consensi nella coalizione del centrodestra. “Fratelli d’Italia è un mix di tante cose che restituiscono credibilità alla politica. Un partito con chiari valori di riferimento, coerente, con una storia, e con un grandissimo leader, Giorgia Meloni. Un partito con un mondo giovanile straordinario che penso abbiamo solo noi: i ragazzi di Gioventù Nazionale che sono radicati su ogni territorio. E poi – ha detto Trancassini – abbiamo una straordinaria rete di amministratori e militanti in ogni più piccolo comune: un grande partito di territorio”.

“Ora metteremo in campo la giunta migliore – ha sottolineato Trancassini -. Per nostra fortuna oggi abbiamo l’imbarazzo della scelta, anche nella formazione della lista siamo stati in imbarazzo perché il materiale umano è tanto e di qualità e questo spiega anche il risultato, la nostra lista è stata premiata per gli uomini e le donne che l’hanno composta. Lo stesso criterio si terrà per la giunta. Sicuramente ci sarà un criterio di rappresentanza territoriale – ha proseguito -, anche tenendo conto delle indicazioni della gente. I cittadini si aspettano un cambio di passo così come sta facendo Giorgia Meloni”. La prossima giunta regionale dovrà farsi carico di diverse incombenze. Tra queste i due importanti appuntamenti che aspettano Roma, il Giubileo del 2025 e il possibile Expo 2030, oltre che la messa a terra dei fondi Pnrr. Tutti temi che andranno affrontati insieme al sindaco del Pd, Roberto Gualtieri. “Negli ultimi anni quando sedevo in commissione Bilancio ho presentato emendamenti per sostenere Roma Capitale. Siamo da sempre favorevoli a dare una veste giuridica e finanziamenti alla Capitale d’Italia come avviene in tutte le nazioni del mondo – ha evidenziato il coordinatore di Fd’I del Lazio -. Il governo Meloni ha dimostrato nella sua prima difficilissima finanziaria, con pochissime risorse, di dare massima importanza a Roma, con il finanziamento della Metro C. Per noi parla la storia e il presente. Per essere sicuri che anche rispetto a Roma, Fratelli d’Italia sia un partito di territorio, a maggior ragione quando si parla della Capitale”.

E tra i tanti temi caldi da affrontare nel prossimo futuro, uno dei più ostici e discussi sarà sicuramente quello dei rifiuti di Roma Capitale. “Il tema dei rifiuti dovrà essere affrontato in maniera molto seria, non con slogan o con approcci dogmatici. Il ciclo dei rifiuti si può chiudere in due modi: con una discarica o con un impianto. Io penso che nessuno oggi pensi più alla realizzazione di discariche quindi che si debba fare uno, o più impianti è sicuro – ha concluso Trancassini -. Su questo cominceremo una riflessione attentissima sia sull’esatta ubicazione e sia sulla tipologia dell’impianto che, come auspicano i cittadini per risolvere il problema dei rifiuti, deve essere meno impattante possibile”.

