Torino: via libera al Commissario straordinario per il Parco della salute

"È un grande risultato, innanzitutto perché alla prima reale esigenza che ho rappresentato per il Piemonte il governo ha risposto in modo immediato", ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

Un emendamento alla manovra Finanziaria appena approvata a Roma ha dato il via libera al Commissario straordinario per il Parco della salute di Torino. La nomina avverrà entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. “È un grande risultato, innanzitutto perché alla prima reale esigenza che ho rappresentato per il Piemonte il governo ha risposto in modo immediato e a poche settimane dal nostro incontro a Roma è stato dato il via libera alla nomina del commissario straordinario – ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Desidero ringraziare il ministro della Salute Schillaci e il sottosegretario alla Giustizia Delmastro che hanno fin da subito compreso l’importanza della nostra richiesta e si sono spesi per questo risultato.

“Un grazie anche all’onorevole Roberto Pella, che in qualità di relatore della Finanziaria si è fatto portavoce dei parlamentari del nostro territorio per inserire l’emendamento che nomina il commissario. Questo non solo ci permetterà di non perdere tempo prezioso accanto al lavoro fatto fino a oggi, ma attraverso i poteri straordinari di una figura commissariale avremo gli strumenti per superare le difficoltà generate dalla crisi energetica e delle materie prime. Da oggi il Parco della Salute, la struttura più importante per la storia della sanità di Torino e del Piemonte, è veramente più vicino”, ha sottolineato Cirio. “Nel mese di gennaio invieremo ai concorrenti la richiesta formale di presentazione dei progetti definitivi – ha spiegato il direttore generale della Citta della Salute Giovanni La Valle -. Poter avere al nostro fianco un Commissario con poteri straordinari sarà un supporto fondamentale per valorizzare gli sforzi e il lavoro fatto finora da tutti, consentendoci di fronteggiare le complessità di questa situazione internazionale, che si può superare solo attraverso poteri speciali”, ha concluso.

“La notizia di poter nominare un Commissario straordinario per il Parco della salute, della scienza e dell’innovazione di Torino è davvero molto positiva”, ha affermato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Resta la riflessione di fondo, su come l’attuale normativa renda quasi impossibile in Italia realizzare opere pubbliche complesse in tempi ragionevoli e che sia purtroppo sempre necessario dover adottare criteri di deroga e Commissari straordinari per portarle a termine.

“Dopo anni finalmente – ha continuato Lo Russo – c’è la possibilità di imprimere una decisa accelerazione alla realizzazione di un’opera fondamentale non solo per la sanità torinese ma anche per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico a Torino e in Piemonte. La Città è pronta a fare la sua parte.

Rimane però il nodo sulle grandi opere nel nostro Paese. Occorre rivedere quanto prima il nostro Codice appalti e occorre farlo in piena sinergia istituzionale tra governo ed Enti locali e Comuni, insieme nell’interesse generale. Solo attraverso una strutturale riforma e semplificazione delle procedure, capace di garantire legalità ed efficienza, il nostro Paese sarà in grado di gestire il notevole numero di gare che si stanno avviando in tutta Italia per attuare il Pnrr e agganciare questa straordinaria e irripetibile opportunità di rilancio”, ha concluso il sindaco di Torino.

