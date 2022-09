Torino: storica scoperta nella cura alla Sla dall’ospedale Molinette

Ha un significato storico la scoperta fatta dal team del professor Adriano Chiò all’ospedale Molinette sulla lotta alla Sla. Lo studio è stato pubblicato sulla New England journal of medicine, una delle riviste più prestigiose al mondo in ambito medico. La ricerca ha dimostrato che l’uso del Toferesen potrebbe non solo rallentare lo sviluppo della Sclerosi laterale amiotrofica, ma addirittura invertire gli effetti della malattia portando di fatto ad una progressiva guarigione. E’ un risultato ma osservato in precedenza nel trattamento della Sla. Lo studio ha coinvolto 108 pazienti.

