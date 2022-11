Torino scelta come sede dell’acceleratore di startup nel campo della sicurezza

La città è stata scelta dalla Nato come uno dei luoghi in cui avrà sede l'acceleratore di startup nel campo della sicurezza

Torino raggiunge un altro traguardo come cittĂ delle tecnologie. La città è stata scelta dalla Nato come uno dei luoghi in cui avrĂ sede l’acceleratore di startup nel campo della sicurezza. “L’annuncio del sottosegretario alla Difesa, in calce all’Innovation cybersecurity summit organizzato dall’Associazione nazionale Giovani innovatori a Roma, è un successo – hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle AttivitĂ produttive Andrea Tronzano -. E’ il coronamento di un lavoro sinergico portato avanti negli ultimi mesi e che valorizza al meglio uno degli asset strategici come l’aerospazio su cui Torino e il Piemonte puntano per il futuro produttivo”, hanno concluso Tronzano e Cirio.

