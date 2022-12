Torino, Lo Russo: “Al lavoro per un aiuto sul caro bollette e sull’efficientamento energetico”

"Il momento è duro, l'inverno è alle porte, molte delle risposte possibili sono solo internazionali, governative e non locali ma, per quello che ci compete e nelle condizioni date ce la stiamo mettendo tutta per fare la nostra parte e continueremo a farlo"

La crisi energetica in atto e il caro bollette dovuto al rincaro del gas russo da cui l’Italia è dipendente rendono il teleriscaldamento un tema ancor più sentito da cittadine e cittadini Torinesi. Un problema di cui anche la Città si sta facendo carico, non solo chiedendo al Governo incentivi e ristori ma lavorando insieme a Iren per semplificare le procedure per la richiesta del Bonus Teleriscaldamento. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “Un bonus già stanziato, dalla stessa Iren, per le fasce Idee sotto i 12 mila euro (si tratta di oltre 16 mila nuclei familiari). Inoltre, stiamo stimolando l’azienda a continuare nella ricerca di soluzioni per sostenere le famiglie e le imprese, compreso il ricorso alla rateizzazione delle bollette. Si tratta di misure emergenziali dal valore complessivo di decine di milioni di euro che Iren sta mettendo utilizzando risorse proprie per venire incontro alle emergenze della Città”, continua Lo Russo.

“Il problema della povertà energetica va certo affrontato in maniera immediata e noi continueremo a farlo aumentando costantemente il nostro impegno, nel limite delle disponibilità economiche, in queste soluzioni emergenziali. Peraltro, e va detto con franchezza, anche lo stesso Comune è colpito dal caro bollette per decine di milioni che vanno reperiti nel bilancio generale dell’ente – sottolinea il sindaco di Torino -. Ma se vogliamo essere seri e un po’ lungimiranti non possiamo accontentarci solo di misure di corto raggio. Come Città abbiamo già messo in campo una progettualità che offre una visione di sistema e che passa innanzitutto da azioni concrete sulla riduzione dei consumi energetici nel lungo periodo. In questo quadro s’inserisce sia la riqualificazione energetica di oltre 800 edifici comunali che abbiamo fatto partire due mesi fa e che ci farà risparmiare ogni anno il 33 per cento di consumi e circa 20 mila tonnellate di CO2 emesse, equivalenti a quella assorbita da 2 milioni di alberi o a togliere di colpo 16 mila auto dalle nostre strade, sia la strategia di autoproduzione da fonte rinnovabile anche attraverso la sperimentazione di comunità energetiche come da programma di mandato. La piena consapevolezza della situazione ci ha già portato infatti ad anticipare i tempi, velocizzando, e di molto, la ricerca di risposte efficaci e permanenti e moltiplicando gli sforzi nelle politiche di transizione ecologica per rispettare gli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni – spiega Lo Russo -.

Purtroppo in questo momento tutti noi paghiamo il prezzo di un Paese, il nostro, che non solo deve ancora ricorrere al carbone per produrre energia ma non è stato capace, soprattutto negli ultimi anni quando il momento lo avrebbe permesso, di dotarsi di una vera strategia energetica nazionale capace di renderci meno vulnerabili a livello internazionale e meno dipendenti dalle forniture di gas russo. Una politica miope del 'no a tutto' (no al Tap, no ai rigassificatori, ecc.) che ha fatto proseliti, e molti danni reali, senza peraltro mai proporre alternative realistiche. Adesso il conto di questa cosiddetta 'politica' lo paghiamo in bolletta.

