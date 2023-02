Torino: la direzione del Salone del libro diventa un caso

La nuova direzione del Salone del libro di Torino si trasforma in un caso politico. Dopo che lo scrittore Paolo Giordano, in pole position per diventare il nuovo direttore della kermesse culturale, ha rifiutato la candidatura denunciando “richieste di presenze nel comitato editoriale imposte”. Le parole di Giordano hanno fatto scaturire delle reazioni allarmate da parte di associazioni e politici. Tra le prime a intervenire l’ex sindaca di Torino e attuale parlamentare del Movimento 5 stelle Chiara Appendino, che ha presentato al ministero della Cultura un’interpellanza per “fare chiarezza sulle imposizioni di nomi di destra nel comitato editoriale del Salone del libro di Torino di cui ha parlato Paolo Giordano. Lo scenario è preoccupante perchè dimostrerebbe la precisa volontà di mettere le mani sull’autonomia della cultura. Il Ministero, che ha posto sotto tutela il marchio del Salone, deve garantire il pluralismo e tutelare la libertà di pensiero”.

Duro anche il commento del vicesegretario del Partito Democratico Peppe Provenzano su Twitter: “Il ritiro della candidatura di Paolo Giordano alla direzione del Salone del Libro rivela scenari inquietanti. La destra di Meloni vuole riscrivere la storia d’Italia (riabilitando l’Msi) e le scalette di Sanremo. Dal Governo vuole occupare la Rai e ora anche il Salone di Torino?”. Sul caso è intervenuta anche Confesercenti Piemonte: “Il Salone del libro è un patrimonio di tutti e salvaguardarlo è compito delle istituzioni: ci aspettiamo dal sindaco Lo Russo e dal presidente Cirio uno scatto di orgoglio che lo sottragga ai tentativi di appropriazione e alle logiche di appartenenza – lo ha affermato in una nota stampa Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti -. Crediamo di aver titolo per intervenire perché ci sentiamo parte della vita della città e anche perché rappresentiamo categorie che hanno a cuore la buona salute del Salone: librerie, pubblichi esercizi, alberghi e, più in generale, tutte quelle attività commerciali e dell’accoglienza per le quali lo svolgimento del Salone comporta un positivo ritorno economico. Il Salone è il vero unico appuntamento internazionale della città, ha un ruolo culturale riconosciuto da tutti anche grazie allo straordinario lavoro del direttore Nicola Lagioia e della sua squadra, ha saputo risollevarsi quando era messa in discussione la sua permanenza a Torino: non si può permettere che sia in balìa di appetiti lottizzatori, che rischiano di minarne anche l’immagine.

All’interno del Comitato di Indirizzo il rappresentante del Sil-Confesercenti, il nostro sindacato dei librai, si era espresso favorevolmente sul metodo adottato per l’individuazione del direttore, giudicandolo capace di garantire indipendenza e scelte di qualità. Purtroppo, siamo costretti a constatare che queste premesse sono state stravolte da comportamenti che nulla hanno a vedere con il bene del Salone. E capiamo anche l’amarezza dall’associazione ‘Torino, la Città del Libro’, che ringraziamo per l’impegno e il lavoro di questi anni. Per questo ci rivolgiamo al sindaco e al presidente della Regione nel loro ruolo non di uomini di parte ma di rappresentanti istituzionali eletti dai cittadini e in nome di quella concordia istituzionale di cui hanno dato prova e che apprezziamo. Non sta a noi indicare il modo, ma c’è bisogno di un loro intervento che metta fine alle manovre improvvide a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. Se tutti lo vogliono c’è ancora lo spazio per avere ora e non fra qualche mese il nuovo direttore: lo merita il Salone e lo meritano Torino e il Piemonte”, ha concluso Banchieri.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram