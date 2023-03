Torino: Intesa-Sanpaolo lavora alla digitalizzazione degli Atti dell’Assemblea Costituente

Nell'autunno verranno resi disponibili i documenti per lo studio e la consultazione

Intesa-Sanpaolo ha annunciato oggi di essere al lavoro per la digitalizzazione e la ripubblicazione degli Atti dell’Assemblea Costituente in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana. Nell’autunno verranno resi disponibili i documenti per lo studio e la consultazione. Il progetto è curato dai professori Giuseppe Valditara ed Elisabetta Lamarque sotto l’egida di un comitato scientifico.

“La digitalizzazione degli Atti della Costituente si rivolge agli storici, ai giuristi, alla politica ma soprattutto ai giovani – ha affermato il presidente di Intesa-Sanpaolo Gianmaria Gros-Pietro -. Presentarla a Biennale Democrazia, che ha proprio nei giovani i destinatari primari, è stata una scelta naturale, è il terreno ottimale dove questo progetto può germogliare al meglio. Sosteniamo Biennale Democrazia con entusiasmo da quando è nata otto anni fa sempre cercando di dare il nostro apporto in termini organizzativi e di contenuti per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e i principi di legalità”, ha concluso.

