Torino: il Salone del Libro rafforza i fronti contrapposti nel panorama politico nazionale

E’ stato il Salone dei record per Torino, con 215 mila ingressi in cinque giorni. Ma anche il Salone delle polemiche politiche dove si sono rafforzati i fronti nazionali contrapposti, con da un lato il Movimento 5 Stelle e il Pd e dall’altro il centrodestra. Le due facce della Fiera internazionale del libro confermano l’importanza e la forza della kermesse che da 35 anni anima il maggio del capoluogo Piemontese. Con 215 mila ingressi l’ultima edizione diretta da Nicola Lagioia, firma il record assoluto da sette anni a questa parte. L’ultima edizione sopra quota 200 mila è stata nel 2015 ma con dati gonfiati. che portarono poi la kermesse ai suoi momenti più bui con anche l’ombra del trasferimento a Milano.

Ora quelle stagioni sono lontane e il Salone parla non soltanto di grandi numeri, ma anche di maggiori spazi. E’ stato lo stesso presidente del Piemonte Alberto Cirio a confermare la disponibilità della Regione ad allargare gli spazi offerti dal Lingotto con quelli della nuova sede regionale nel Grattacielo a due passi dall’Oval che ora ospita una parte della Fiera: “Sugli spazi siamo pienamente disponibili a fare la nostra parte – ha sottolineato Cirio -. Stanno per concludersi i lavori dell’area congressi del Grattacielo e quindi quegli spazi per il prossimo anno potranno essere a disposizione del Salone”. Questo è stato anche il Salone della contrapposizione politica. L’episodio si è consumato sabato 20 maggio nello stand della Regione Piemonte, quando il ministro della Famiglia e della Natalità Eugenia Roccella non ha potuto presentare il suo libro ‘Una famiglia radicale’, a causa di una manifestazione organizzata da Non una di meno, Extinction Rebellion e Fridays for future, che hanno accusato il ministro di essere “antiabortista” e di “minare la libertà delle donne”. L’episodio si è trasformato in uno scontro tra il centrodestra e Pd-M5s.

A mettere la parola fine, almeno per ora, allo polemiche, ci ha pensato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che oggi ha espresso “solidarietà alla ministra” sottolineato però il “diritto dei manifestanti a protestare in maniera non violenta”. Gli echi di quest’anno finiranno certamente sulla scrivania della prossima direttrice Annalena Benini che avrà l’arduo compito di mantenere l’equilibrio dell’anime interne e esterne al Salone del libro. Il risultato si vedrà nel 2024, con la prossima edizione prevista dal 9 al 13 maggio.

