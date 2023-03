Torino: il nuovo ospedale Maria Vittoria sorgerà al parco della Pellerina

Il nuovo ospedale Maria Vittoria di Torino sorgerà al parco della Pellerina. Il Comune ha ceduto alla Regione dopo i tentativi di trovare un’area differente per la struttura, nati dalle proteste dei giostrai (che dovranno trovare un altro spazio), della Circoscrizione 4 e dei cittadini. In base ai dati, è stata esclusa l’area dell’ex Thyssen Krupp che, oltre a essere di proprietà di un privato, presenta gravi problemi di compatibilità ambientale a causa della precedente vocazione industriale, oltre a un elevato rischio idrogeologico, come evidenziato anche dai tecnici dell’Aipo. Esclusa anche la zona dell’ex Macello in via Traves, che non rispetta i parametri di sicurezza sanitaria legati ai tempi di intervento del 118, in quanto poco baricentrica rispetto all’area di riferimento del futuro ospedale.

Di conseguenza Comune e Regione hanno condiviso la decisione di utilizzare il piazzale sterrato delimitato da corso Regina Margherita, corso Lecce e corso Appio Claudio. Il Comune è riuscito a trovare una soluzione tecnica che consentirà di contenere lo spazio nella zona utilizzata dalle giostre, senza toccare l’area verde del parco della Pellerina. A questo proposito, l’Asl ha sottolineato che, a conclusione dei lavori, il saldo delle aree verdi sarà positivo rispetto alla situazione attuale. Il progetto sarà pronto nella primavera del 2024 dopo una gara lampo che verrà avviata già ad aprile di quest’anno.

“Abbiamo definito un percorso chiaro e con un cronoprogramma preciso che supera le criticità e getta le basi per la costruzione di un’altra opera sanitaria strategica a servizio dei cittadini. E come tutte le scelte importanti anche questa la facciamo lavorando insieme. hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Cirio e l’assessore alla Sanità Icardi -. La soluzione tecnica individuata dal Comune per le fasce di rispetto acustico soddisfa soddisfa pienamente le esigenze sanitarie e consente di ricavare il maggiore spazio necessario all’interno dell’area individuata come la più idonea”. Mentre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha espresso “soddisfazione del recepimento delle osservazioni e del superamento delle criticità che abbiamo posto a partire dalla completa salvaguardia del parco, dalla garanzia del mantenimento della vocazione socio sanitaria sia dell’Amedeo di Savoia che del Maria Vittoria e dagli indubbi benefici ambientali in termini di riduzione di Co2 che deriveranno dalla realizzazione del nuovo ospedale.

La salute dei torinesi è un bene prioritario e l’offerta di qualità del sistema pubblico è condizione strategica per la nostra Città. Il nuovo ospedale darà in questo quadro un contributo fondamentale. L’8 marzo abbiamo convocato sul tema le Commissioni consiliari di competenza ed è prevista anche la condivisione con la Conferenza socio-sanitaria e le rappresentanze territoriali e professionali”, ha concluso Lo Russo.

