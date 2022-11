Torino: all’ospedale Regina Margherita i certificati pediatrici andranno direttamente all’Inps

Una semplificazione burocratica per venire incontro ai piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita e a chi li assiste. E’ questo il significato dell’accordo firmato oggi tra l’Inps, la struttura sanitaria per l’infanzia di Torino e l’assessorato alla Sanità del Piemonte. Da oggi in poi a rilasciare i certificati pediatrici saranno direttamente i medici della struttura ospedaliera. Il documento rilasciato prende il nome di ‘certificato pediatrico introduttivo’ e avrà il compito di semplificare le fasi di accertamento sanitario delle invalidità dei minori. Per formalizzare la richiesta dei benefici, i genitori o rappresentanti legali, dovranno poi presentare domanda all’Inps inserendo da subito il certificato rilasciato dall’Ospedale. Alla sottoscrizione era presente anche il presidente di Inps Pasquale Tridico.

“Il nostro obiettivo è quello di eliminare questo dolore burocratico. Vogliamo agevolare le famiglie dando la possibilità di ricevere il certificato dell’invalidità dei bambini direttamente attraverso i medici che li hanno curati. Senza ulteriori costi o intermediazioni”, ha affermato Tridico. “Noi abbiamo speso troppi canali di accertamento dell’invalidità, vogliamo semplificare e centralizzare in un unico momento questi passaggi Vorremmo fare lo stesso su tutte le malattie con un accordo con le singole regioni”, ha continuato il presidente di Inps. “Stiamo facendo accordi di questo tipo sperimentali in altre regioni oltre al Piemonte. Ad esempio il certificato introduttivo oncologico per alcune malattie gravi. L’obiettivo è quello di continuare ad allargare queste collaborazioni che semplificano la vita al cittadino”, ha concluso Tridico.

Soddisfatto dell’accordo anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. “Noi oggi con questo accordo e come se avessimo aperto un ufficio dell’Inps in ospedale. Il modo migliore per aiutare le persone e rendere più agevoli le pratiche che uno è costretto a fare. In particolare in ospedale, dove persistono già situazioni di profondo dolore e disagio – ha continuato Cirio -. Questo accordo non risolve la malattia ma permette alla famiglia del malato di evitare calvari burocratici”, ha concluso.

