Tim, Giorgetti: “I tempi di vendita sono quelli decisi dal Cda”

Riguardo alla vendita della rete “i tempi sono quelli che ha deciso il cda di Tim. Credo che sia intorno alla metà di aprile. Le due offerte in qualche modo è stato richiesto di migliorarle, vedremo che cosa arriverà”. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Per il ministro dell’Economia “le previsioni per il 2023 sono in miglioramento, ci aspettiamo variazioni congiunturali positive del Pil nella prima metà dell’anno, che ci porteranno a rivedere leggermente verso alto l’obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato dello +0,6 per cento”. “Per il prosieguo dell’anno, pur essendo possibile una ulteriore accelerazione dell’attività economica, per motivi prudenziali continueremo ad assumere un ritmo moderato di crescita”, ha aggiunto.

