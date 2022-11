“The Hill”: Biden ha detto a Obama che intende ricandidarsi nel 2024

Si tratta di una nuova indicazione dell’intenzione di Biden di puntare a un secondo mandato, in particolare nel caso in cui a sfidarlo dovesse essere nuovamente l’ex presidente Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto al suo predecessore Barack Obama che intende ricandidarsi nel 2024 per un nuovo mandato. Lo riferisce il portale d’informazione politica “The Hill” citando due fonti a conoscenza della conversazione. Si tratta di una nuova indicazione dell’intenzione di Biden di puntare a un secondo mandato, in particolare nel caso in cui a sfidarlo dovesse essere nuovamente l’ex presidente Donald Trump.

Il mese scorso durante una conferenza stampa a Bruxelles l’attuale inquilino della Casa Bianca ha detto che sarebbe “molto fortunato” se si trovasse a concorrere contro il suo rivale del 2020. “Biden vuole candidarsi e lo sta chiarendo a tutti”, ha spiegato a “The Hill” una delle due fonti a conoscenza dei contenuti della conversazione con Obama. Del resto, nonostante i consensi in calo, secondo la fonte Biden sarebbe comunque il leader democratico con più probabilità di vincere contro Trump.

Il problema per l’attuale presidente resta l’età: oggi Biden ha 79 anni ed è già stato lo scorso anno il più anziano presidente a insediarsi nella storia degli Stati Uniti. Se dovesse ricandidarsi e vincere, ne avrebbe 82 in occasione dell’eventuale giuramento del gennaio 2025. Biden ha pranzato effettivamente con Obama nei giorni scorsi, ma la Casa Bianca non ha mai reso noti i contenuti del confronto.

