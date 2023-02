“The Economist”: inflazione più difficile da abbattere di quanto pensino i mercati

I mercati finanziari sono ottimisti e, dall’autunno, scommettono sempre più che l’inflazione, il più grande problema dell’economia mondiale, si sgretolerà presto senza problemi. Il risultato, pensano molti, saranno tagli dei tassi di interesse verso la fine del 2023, che aiuteranno le principali economie mondiali a evitare una recessione. Tuttavia, questo ottimismo, secondo il settimanale britannico “The Economist“, è probabilmente fuorviante. “La battaglia del mondo contro l’inflazione è tutt’altro che finita. E questo significa che i mercati potrebbero subire una brutta correzione”.

“The Economist” nota come molti dei fattori che per primi hanno causato il decollo dell’inflazione si sono dissipati. Le catene di approvvigionamento globali non sono più sopraffatte dall’aumento della domanda di merci, né interrotte dalla pandemia, e il prezzo del petrolio è oggi più basso rispetto a prima che la Russia invadesse l’Ucraina un anno fa. Tuttavia, le fluttuazioni dell’inflazione complessiva spesso mascherano la tendenza sottostante.

La principale fonte di inflazione è ora il settore dei servizi, più esposto al costo del lavoro. Negli Usa, Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda la crescita dei salari è ancora molto superiore a quella coerente con gli obiettivi di inflazione del 2 per cento delle rispettive banche centrali. Sei dei Paesi del G7 godono di un tasso di disoccupazione pari o vicino al più basso visto negli ultimi decenni. Per questo, secondo il “The Economist”, “è difficile vedere come l’inflazione sottostante possa dissiparsi mentre i mercati del lavoro rimangono così serrati. Molte economie sono sulla buona strada per un’inflazione che non scenderà al di sotto del 3-5 per cento circa”.

Per questi motivi, nelle ultime settimane, gli investitori obbligazionari hanno iniziato a muoversi verso la previsione secondo cui le banche centrali non taglieranno i tassi di interesse, ma invece li manterranno alti. Questo, secondo il settimanale, potrebbe anche portare “benefici a lungo termine”. I tassi di interesse si stabilizzerebbero più in alto a causa di un’inflazione più elevata, mantenendoli al sicuro lontano dallo zero e fornendo alle banche centrali più munizioni monetarie durante la prossima recessione. Per questo motivo, molti economisti ritengono che l’obiettivo ideale di inflazione sia superiore al 2 per cento.

