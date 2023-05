Thailandia: la vittoria di Pita Limjaroenrat non è una buona notizia per la Cina

I risultati elettorali di ieri in Thailandia sono destinati a modificare in maniera radicale non solo lo scenario interno, ma anche il posizionamento internazionale di un Paese che in questi anni ha sempre cercato di mantenere un difficile equilibrio tra le due superpotenze più influenti nell’area, gli Stati Uniti e la Cina. Le posizioni in politica estera di Pita Limjaroenrat, trionfatore delle elezioni con il suo partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), divergono non poco da quelle, assai caute, degli altri protagonisti del panorama politico thailandese. Lo scorso anno, per esempio, il leader di Phak Kao Klai ha preso chiaramente posizione contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, invitata su Twitter a “ritirare immediatamente le sue forze”. La Thailandia, invece, si è astenuta nell’ottobre del 2022 sulla risoluzione di condanna delle Nazioni Unite all’annessione di territori ucraini da parte di Mosca. Pita è intervenuto in passato con decisione anche sulla crisi nel vicino Myanmar, attaccando la giunta militare che ha preso il potere nel Paese nel febbraio del 2021 e prendendo le distanze dalla posizione ufficiale del governo thailandese, che ha sempre promosso una risoluzione della crisi attraverso canali diplomatici segreti, da un lato per paura di possibili ripercussioni del conflitto oltre confine, dall’altro per timore d’irritare la Cina, che più o meno apertamente non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai militari birmani.

La Cina potrebbe guardare con estrema preoccupazione agli sviluppi politici in Thailandia, Paese di grande importanza politica ed economica in un’area nella quale Pechino non tollera ingerenze statunitensi. Il Phak Kao Klai di Pita, ora prima forza politica del Paese, ha in passato chiesto a gran voce al premier Prayut di smettere di acquistare vaccini cinesi per contrastare la pandemia di Covid-19. Soprattutto, il probabile futuro premier, pur rifiutandosi di prendere apertamente posizione a favore di una delle superpotenze rivali, mette al centro della propria politica internazionale il rispetto dei diritti umani, una linea che proietterebbe direttamente la Thailandia nel campo delle democrazie su cui insiste il presidente statunitense Joe Biden. “Le relazioni internazionali non riguardano la scelta di un campo, ma la scelta di principi”, ha recentemente dichiarato Pita in un’intervista al quotidiano “Standard”, promettendo che “la promozione dei diritti fondamentali sarà la stella polare della politica estera thailandese”.

Questa posizione potrebbe avere effetti anche sui rapporti con l’Arabia Saudita, ricuciti solo di recente dopo anni di gelo a causa del cosiddetto “Affare del diamante blu”: il furto, nel 1989, di circa 90 chili di gioielli appartenenti all’allora principe ereditario saudita Faisal ibn Abdulaziz al Saud da parte di un giardiniere thailandese, Kriangkrai Techamong. Da anni il governo thailandese punta sul rilancio delle relazioni commerciali con Riad e dei flussi turistici dal Golfo Persico per rafforzare la crescita economica. Gli sforzi diplomatici sono stati premiati nel novembre scorso dalla visita a Bangkok dell’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, e dalla contestuale firma di cinque accordi per l’incremento di commerci e investimenti tra i due Paesi. Con Pita al governo, i rapporti tra Thailandia e Arabia Saudita potrebbero tornare a peggiorare. Al contrario, potrebbero migliorare quelli con gli Stati Uniti, Paese nel quale l’aspirante premier ha studiato per molti anni tra Università del Texas, Harvard e Massachusetts Institute of Technology. Washington rappresenta ancora oggi per Bangkok un rilevante partner commerciale (nel 2022 gli Stati Uniti hanno importato prodotti dalla Thailandia per 58 miliardi di dollari) e un importante fornitore di sistemi d’arma. Gli Usa, che considerano la Thailandia il loro principale interlocutore nel Sud-est asiatico, hanno ribadito l’importanza che attribuiscono al Paese e alla regione con la visita effettuata nel luglio scorso dal segretario di Stato Antony Blinken.

