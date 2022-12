Thailandia: il governo aumenta il salario minimo

Il governo della Thailandia ha annunciato un aumento del salario minimo nazionale per far fronte al sensibile aumento dell’inflazione e del livello di indebitamento delle famiglie nel Paese. Lo ha annunciato il ministero del Lavoro, secondo cui l’aumento scatterà dal primo ottobre prossimo e sarà del 5,02 per cento. Il tasso di inflazione in Thailandia è vicino ai massimi da 14 anni. Ad oggi il salario minimo in Thailandia varia a seconda delle province: è più elevato a Chon Buri e Phuket, dove ammonta a 336 baht giornalieri, mentre cala a 313 baht nelle province meridionali di Narathiwat, Pattani e Yala. Dopo l’aumento, i salari minimi andranno da 328 a 354 baht giornalieri.

L’economia della Thailandia dovrebbe conseguire una crescita di circa il tre per cento quest’anno e del quattro per cento il prossimo. Lo ha dichiarato oggi il governatore della banca centrale di quel Paese, Sethaput Suthiwatnarueput, che ha anche definito poco probabili eventuali misure di aumento aggressivo dei tassi di riferimento. Il funzionario ha anche commentato l’andamento della valuta nazionale, in baht, che ha esibito una certa volatilità ma “non è stato accompagnato da movimenti di capitale inusuali”.

