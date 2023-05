Thailandia, dagli studi negli Usa alla sfida ai generali: chi è l’aspirante premier Pita Limjaroenrat

Il leader del partito d’opposizione Phak Kao Klai (Andiamo avanti) Pita Limjaroenrat ha annunciato questa mattina che diventerà il futuro primo ministro della Thailandia, grazie ai sorprendenti risultati delle elezioni politiche di ieri, 14 maggio. Il voto proietta Phak Kao Klai come prima forza politica della prossima Camera dei rappresentanti con 151 seggi su 500: un accordo con i partiti Pheu Thai (Per i thai) di Paetongtarn Shinawatra (grande favorita per la vittoria finale alla vigilia del voto) e Bhumjaithai (Orgoglio thai) di Anutin Charnvirakul potrebbe consentire a Pita di garantirsi la maggioranza necessaria a formare un governo, nonostante la prevedibile opposizione dei 250 senatori nominati dai vertici delle forze armate. Classe 1980, Pita nasce in una famiglia ben inserita nella vita politica thailandese antecedente i due colpi di Stato che nel 2006 e nel 2014 avrebbero portato i militari al potere. Suo padre, Pongsak Limjaroenrat, lavorava come consigliere al ministero dell’Agricoltura e delle Cooperative. Suo zio, Padung Limjaroenrat, fu segretario generale del ministero dell’Interno e stretto alleato del primo ministro Thaksin Shinawatra, al potere tra il 2001 e il 2006, padre dell’attuale leader di Pheu Thai.

Pita studia in Nuova Zelanda e, soprattutto, negli Stati Uniti: frequenta l’Università del Texas a Austin, poi è il primo studente thailandese a vincere una borsa di studio per Harvard. Successivamente ottiene un master in Politiche pubbliche alla John Kennedy School of Government della stessa Harvard e uno in Amministrazione aziendale al Massachusetts Institute of Technology (Mit). A 25 anni, dopo la morte di suo padre, torna in Thailandia per assumere la guida dell’azienda di famiglia, Agrifood, che produce olio di riso. All’attività imprenditoriale unisce presto quella politica, con posizioni molto critiche nei confronti del potere dei militari e anche della monarchia, che vorrebbe veder riformata. Pita diventa presto estremamente popolare tra i giovani, chiedendo a gran voce la fine della censura e la tutela dei diritti umani nel Paese in un momento in cui cresce il movimento di protesta contro l’attuale primo ministro Prayut Chan-ocha, arrivato al potere da capo delle forze armate dopo il colpo di Stato militare del 2014.

Agli eventi di campagna elettorale del Phak Kao Klai hanno partecipato nelle ultime settimane decine di migliaia di studenti e di giovani, spesso in cerca di un selfie con Pita Limjaroenrat. Durante i comizi, quest’ultimo ha promesso di riportare “i generali nelle caserme”, di rompere i monopoli che dominano l’economia thailandese e di riformare la famosa legge sulla lesa maestà, che prevede pene fino a 15 anni di carcere per chi critica la monarchia e che è stata spesso utilizzata per sopprimere le proteste del biennio 2020-2021. Su questi temi, tuttavia, dovrà necessariamente confrontarsi con i propri alleati, alcuni dei quali potrebbero trovarsi su posizioni antitetiche. È il caso del partito conservatore Bhumjaithai, che potrebbe ritagliarsi il ruolo di ago della bilancia della politica thailandese nei giorni e nelle settimane a venire. Per ora il leader thailandese ha esteso a quattro forze politiche di opposizione l’invito a formare una maggioranza, ma la sua capacità di raggiungere difficili compromessi per governare è ancora tutta da testare.

