Terzo polo, malumori tra Azione e Italia viva. Calenda: “Renzi non sta rispondendo”

Matteo Renzi “vuole mantenere Italia Viva ma non si può far nascere un nuovo partito se restano i due di provenienza: sarebbero tre partiti e non uno. Renzi quindi deciderà confrontandosi con i suoi e decidendo, io ne prenderò atto”. Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a “DI martedì” su La7. Parlando del rapporto con Italia viva, Calenda ha aggiunto: “Abbiamo rotto con Matteo Renzi? Ah boh, nel senso che ho visto dichiarazioni dure e attacchi personali nei miei confronti da parte di molti dirigenti di Italia Viva e non ho sentito Renzi. Non risponderò a niente di tutto ciò per rispetto di 2 milioni e 400 mila elettori, l’8 per cento dei voti, che abbiamo preso con il mio nome nel simbolo e che odiano le polemiche di cortile”. Ma, per il leader di Azione, c’è “un punto fondamentale, ovvero che abbiamo promesso a queste persone di fare un partito unico con lo scioglimento dei due partiti, Azione e di Italia Viva, e su questo Renzi non sta rispondendo e questo per me non va bene. Se vogliamo dare un’alternativa molto complicata dobbiamo farlo in modo serio e trasparente”. Incalzato sul perché Renzi non stia rispondendo, Calenda ha aggiunto: “Può aver cambiato idea, e ognuno è libero di farlo, ma l’importante è che sia trasparente e chiaro”.

Ad infiammare gli animi, questa mattina, è stato il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, parlando del doppio ruolo del leader di Italia Viva, ora anche direttore de “Il Riformista”. “Deve decidere se fare politica o informazione”, ha detto. “Quando mi telefona, Renzi mi parla del partito o mi intervista come direttore?”, ha aggiunto Richetti. E’ stato poi il senatore di Iv, Ivan Scalfarotto, a rispondergli: “Leggiamo che Richetti ha dubbi sulle scelte di Renzi. Prima gli chiedono il passo indietro, poi non sono convinti. Fortunatamente con il 10 giugno parte il congresso del partito unico e tutti i dubbi saranno sciolti nel fisiologico gioco democratico”, ha commentato. Animi andati poi in escandescenza dopo le dichiarazioni anonime di un esponente di Azione, che ha messo in dubbio la fusione con Italia Viva per i “tatticismi inaccettabili” di Matteo Renzi.

“Non c’è nessun tatticismo di Italia Viva. Abbiamo deciso di fare un congresso democratico in cui ci si confronti a viso aperto e non con le veline anonime”, hanno risposto in una nota i portavoce nazionali di Italia Viva Alessia Cappello e Ciro Buonajuto. “Ci sono le date già fissate, ci sono le regole decise da Calenda comprese quelle sul tesseramento, ci sono i gruppi di lavoro con i nomi già decisi, c’è il comitato politico. Noi siamo pronti al congresso che Calenda ha chiesto di fare. E ci mettiamo nome e cognome”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram