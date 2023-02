Terremoto: perché gli aiuti non arrivano in Siria

Le due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 con epicentro nella provincia turca di Kahramanmaras, che hanno devastato il sud della Turchia e la parte nord-occidentale e settentrionale della Siria, hanno riportato alla luce il problema dell’accesso agli aiuti internazionali da parte della popolazione siriana nelle zone gestite dai gruppi armati che si oppongono al governo di Bashar al Assad. L’area più problematica è la provincia di Idlib, dove domina l’organizzazione islamista Hayat Tahrir al Sham (Hts) che combatte sia contro Damasco che contro i ribelli filo-turchi. In questa regione, considerata tra le più colpite dal sisma, l’invio di aiuti è ostacolato sia dalla difficile accessibilità del valico di Bab al Hawa a causa degli effetti del sisma, che dalla persistente situazione di conflitto nei punti che collegano Idlib alle zone controllate dal regime. Solamente oggi, ben tre giorni dopo la duplice scossa di terremoto che ha provocato migliaia di morti nel nord della Siria, le Nazioni Unite hanno annunciato che un primo convoglio di sei camion è riuscito a passare il valico dalla Turchia, nonostante le difficili condizioni delle strade. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro con quale frequenza gli aiuti riusciranno a entrare nella enclave ribelle. Già prima del terremoto, secondo stime Onu, nella provincia circa 4,1 milioni di persone dipendevano da aiuti umanitari, il cui ingresso dalla Siria era regolato dal governo del presidente Assad. In questi giorni, a Idlib i soccorsi sono stati condotti quasi esclusivamente dai cosiddetti “Caschi bianchi”, un gruppo di protezione civile sostenuto da Regno Unito e Stati Uniti.

La Siria, sottoposta a sanzioni, ha invece ricevuto finora aiuto da Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Libia, Egitto, Algeria, India, Pakistan e Giordania, che hanno inviato i carichi direttamente agli aeroporti controllati dal regime. Altri come l’Afghanistan governato dai talebani, l’Arabia Saudita, il Qatar, l’Oman, la Cina, il Canada e il Vaticano hanno promesso aiuti. Tuttavia, non è chiaro se tale soccorso sarà inviato direttamente alle autorità di Damasco. Il regime ha chiesto aiuto anche all’Unione europea attraverso il meccanismo di protezione civile. Al momento il regime insiste affinché tutti gli aiuti al Paese, compresi quelli destinati ad aree al di fuori del suo controllo, siano diretti alla capitale Damasco o all’aeroporto di Aleppo, per evitare che finiscano direttamente nelle mani dei ribelli islamisti.

Se la provincia di Afrin e la fascia di territorio che va da Azaz a Jarabulus, anch’esse interessate dal sisma, sono controllate dai gruppi armati sostenuti dalla Turchia o gestite direttamente dalle Forze armate turche, la provincia di Idlib è quasi totalmente gestita dall’organizzazione Hayat Tahrir al Sham (Hts), un gruppo armato islamista sunnita nato nel 2017 da una fusione di vari gruppi jihadisti, tra cui esponenti dell’ex Fronte al Nusra, legato ad Al Qaeda. Il gruppo è stato inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti. Nonostante nella provincia viga un cessate il fuoco raggiunto nel marzo 2020 e garantito da Turchia e Russia, gli scontri sono andati avanti in questi due anni, con l’ultimo raid avvenuto lo scorso 3 febbraio, pochi giorni prima del devastante duplice sisma. Lo scorso 7 febbraio, la presidente della commissione Esteri della Camera dei comuni del Regno Unito, Alicia Kearns, ha denunciato il presunto bombardamento delle zone controllate dalle Forze democratiche siriane (Fds), le milizie curdo arabe alleate degli Stati Uniti, nello specifico la città di Marea, situata a circa 25 chilometri a nord di Aleppo, fortemente colpita dal sisma, ma non è ancora chiaro se il raid condotto con l’artiglieria sia realmente avvenuto.

Ad alimentare il timore di un blocco degli aiuti alle zone terremotate al di fuori del controllo del regime vi è anche la dichiarazione di Zein al Assad, figlia 19enne del presidente siriano, che in un messaggio sul suo profilo Instagram, lo scorso 6 febbraio, ha invitato i propri follower a verificare le realtà che percepiscono donazioni, mettendo in guardia dal rischio che gli aiuti finiscano nelle mani dei ribelli islamisti. Il giorno seguente, il direttore della Mezzaluna rossa siriana, Khaled Hboubati, ha chiesto la rimozione delle sanzioni “per far fronte agli effetti del devastante terremoto”, affermando che la Siria ha bisogno di macchinari pesanti, ambulanze e camion dei pompieri per continuare le sue operazioni di ricerca e soccorso e ripulire le macerie. “Siamo pronti a inviare un convoglio di aiuti a Idlib”, ha affermato Hboubati, chiedendo aiuto all’Unione europea e all’agenzia statunitense Usaid. Al momento non è chiaro se e in quale modo Assad stia effettivamente consegnando aiuti anche alle zone terremotate al di fuori del controllo del governo.

L’invio di aiuti annunciato dalle Nazioni Unite tramite il valico di Bab al Hawa non sarebbe comunque sufficiente. Già prima del terremoto, secondo stime Onu, nella provincia circa 4,1 milioni di persone dipendevano da aiuti umanitari, il cui ingresso dalla Siria è regolato dal governo del presidente Bashar al Assad che impedisce ad alcune organizzazioni internazionali di accedere all’area. Inoltre, proprio a causa del conflitto persistente, dal 2020 l’invio di aiuti è subordinato a un voto semestrale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a cui però la Russia ha sempre opposto il veto, compresa l’ultima votazione avvenuta lo scorso 9 gennaio. Secondo Mosca l’invio di convogli carichi di beni di prima necessità e materiale umanitario rappresenta una violazione della sovranità della Siria governata dal regime di Assad e ha affermato che tali aiuti sono diretti ai gruppi armati e non ai civili. Inoltre, l’invio di aiuti attraverso il valico di Bab al Hawa è stato in questi anni soggetto anche all’approvazione della Turchia che controllava l’entità dei prodotti in uscita dal proprio Paese, proprio per evitare che vi fossero materiali utili per i ribelli islamisti con cui Ankara, al pari di Assad, è in conflitto.

Infatti, Hts ha una visione espansionistica che va contro gli interessi delle milizie sunnite turcomanne sostenute dalla Turchia. Lo scorso autunno, a seguito di una intensa campagna di espansione nelle zone controllate dalle forze filo-turche, l’organizzazione è riuscita, l’11 ottobre, a entrare nella città di Afrin, capoluogo dell’omonima provincia occupata nel marzo 2018 da Ankara dopo l’operazione militare “Ramo d’ulivo” contro le forze curde alleate della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Dopo che i combattimenti hanno raggiunto una situazione di stallo, il 17 ottobre la Turchia ha emesso un ultimatum che chiedeva a Hts di ritirarsi completamente da Afrin, spingendo il gruppo islamista a ripiegare e scongiurando una sua ulteriore espansione nella parte settentrionale del governatorato di Aleppo sotto controllo turco. Prima del sisma, Hts e l’organizzazione di milizie sostenuta dalla Turchia nota come Esercito nazionale siriano continuavano ad avere scontri regolari, tanto che l’esercito turco ha rinforzato nei mesi scorsi le barriere di filo spinato e i posti di osservazione nella zona di demarcazione tra la provincia di Afrin e Idlib.

Intanto, ieri sera, il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ha affermato che la Turchia sta lavorando all’apertura di altri valichi con le province del nord-ovest della Siria. Parlando ai giornalisti in una conferenza stampa congiunta con il vicepresidente Fuat Oktay, Cavusoglu ha affermato che il valico di Cilveguzu-Bab al Hawa è già aperto, ma è necessario fare di più a causa della catastrofe umanitaria in corso. Il ministro non ha specificato quali saranno i valichi che saranno riaperti. “Questa non è una questione politica ma umanitaria”, ha affermato il ministro degli Esteri turco, aggiungendo che la Turchia sta fornendo anche il sostegno necessario per garantire che l’assistenza umanitaria raggiunga la Siria, consentendo l’uso del suo spazio aereo.

Si noti che, prima del sisma, la Turchia e il regime siriano avevano iniziato un percorso di normalizzazione delle relazioni con la mediazione della Russia. Il 28 dicembre scorso, i ministri della Difesa dei due Paesi, rispettivamente il turco Hulusi Akar e il siriano Ali Mahmoud Abbas, si sono incontrati a Mosca insieme ai dirigenti delle proprie agenzie di intelligence per discutere in particolare il ritorno dei rifugiati siriani residenti in Siria e il contrasto delle forze curde alleate degli Stati Uniti. Lo scorso 12 gennaio, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu aveva inoltre annunciato la possibilità di incontrare l’omologo siriano, Faisal Miqdad, all’inizio di febbraio, ipotesi poi tramontata a seguito del sisma, ma anche a causa di una serie di richieste da parte di Damasco che hanno frenato la spinta di Ankara, tra cui il completo ritiro dalle aree del nord occupate dalle forze turche.

L’accesso alle zone terremotate sotto il controllo dei ribelli sunniti è problematico anche nelle zone controllate dai turchi, ma non solo per le restrizioni imposte da Bashar al Assad. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Londra con una vasta rete di fonti sul campo e vicina all’opposizione contro il regime, un convoglio umanitario di ben 100 camion partito dal nord-est della Siria dalle zone controllate dall’Amministrazione autonoma curda, gestita dalle Forze democratiche siriane alleate degli Stati Uniti, e diretto verso le aree terremotate sotto controllo dei ribelli sunniti tramite il valico di Um Jeloud, a nord-est di Aleppo, è stato bloccato dalle fazioni di ribelli turchi dell’Esercito nazionale siriano. In base a fonti citate dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, le fazioni sostenute dalla Turchia hanno bloccato il convoglio di aiuti umanitari perché non avrebbero ricevuto istruzioni dalla Turchia in merito.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram