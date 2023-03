Terremoto, Meloni: “Bene lo stanziamento di 50 milioni euro per le scuole dell’Abruzzo”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso “grande soddisfazione” per lo stanziamento da 50 milioni di euro deliberato ieri nella seduta del Cipess e destinato a interventi per l’edilizia scolastica nel comune dell’Aquila e altri centri colpiti dal terremoto del 2009.

“Si tratta – ha aggiunto Meloni – di un ulteriore prova degli impegni che il governo sta mantenendo nei confronti di territori alle prese con importanti processi di rinascita. Un’attenzione già mostrata con i 70 milioni previsto nella legge di Bilancio per il riequilibrio dei bilanci e personale degli Enti locali alle prese con la ricostruzione, la semplificazione delle norme per la ricostruzione pubblica e che proseguirà, a partire dalla questione delle cartelle esattoriali relative ai bolli auto, riferite agli anni 2009 e 2010, che i cittadini stanno ricevendo in questi giorni”.

