Terremoto di magnitudo 5.2 in Croazia, la scossa è stata avvertita anche in Italia

Un terremoto di magnitudo 5,2 della scala Richter è stato avvertito questa mattina in Croazia sull’isola di Veglia (Krk). E’ quanto riferito dal Centro sismologico mediterraneo europeo (Emsc). Secondo le prime informazioni, il sisma è avvenuto a una profondità di 10 chilometri, quattro chilometri al largo dell’isola, circa 37 chilometri a sud-est di Rijeka. La scossa è stata avvertita in tutta l’area occidentale del Paese ma anche in Italia, in particolar modo a Trieste.

Il Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (Ogs) di Trieste colloca l’epicentro a 21 chilometri da Rijeka (Fiume) in Croazia, a 76 chilometri dal comune triestino di San Dorligo della Valle. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta verificando se vi siano danni a cose e persone.

