L’Italia trema: terremoto ad Ascoli Piceno, Genova e Modena

A quasi tre anni dalle proteste anti-governative che nel novembre del 2019 provocarono oltre 1.500 morti, l’Iran si trova nuovamente in una spirale di caos dopo il decesso della 22enne curda Mahsa Amini, avvenuto lo scorso 16 settembre a seguito del suo arresto a Teheran da parte della polizia religiosa per non aver indossato in modo corretto l’hijab, il velo islamico obbligatorio per le donne iraniane