Tensioni nel centrodestra: dopo il voto in Lazio e Lombardia si faranno i conti

Le tensioni degli ultimi giorni attorno alla legge di bilancio non sono il segnale di uno stato di crisi della maggioranza di governo, ma semmai le difficoltà degli alleati della Meloni – Lega e Forza Italia – frenati dalla premier e penalizzati dai sondaggi che, per quanto possano valere, continuano a premiare Fratelli d’Italia a scapito dei partiti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lega e Forza Italia non sono così forti da imporre un programma di governo o, peggio, da mettere in crisi l’esecutivo, ma non sono così deboli da non poter provocare difficoltà alla premier e al governo. E’ probabile, anzi, che le tensioni siano destinate ad aumentare in vista della tornata elettorale di febbraio, quando si dovrà votare per scegliere i presidenti di Lazio e Lombardia. E le premesse ci dicono che il voto di febbraio finirà per rafforzare proprio Giorgia Meloni.

Nel Lazio il candidato di centrodestra, Francesco Rocca, ex presidente nazionale della Croce Rossa, scelto personalmente dalla Meloni, non sembra avere rivali capaci di mettere in dubbio una vittoria annunciata e che potrebbe tradursi in un vero e proprio pieno di voti per Fratelli d’Italia.

In Lombardia la questione non riguarda tanto la vittoria o meno del candidato di centrodestra, il presidente uscente Attilio Fontana, che i sondaggi danno agevolmente in testa, ma se nel conteggio finale dei voti si riprodurrà quanto successo alle politiche del 25 settembre scorso, quando Fratelli d’Italia doppiò i consensi raccolti dalla Lega. Per non parlare di Forza Italia che i sondaggi in Lombardia danno al 6-7 per cento. Il problema ovviamente riguarda soprattutto Matteo Salvini che, tra l’altro, dovrà fare i conti anche con la lista che presenterà Bossi e che raccoglie i dissidenti leghisti: lista che appoggerà Fontana ma che di fatto nasce contro gli attuali vertici di via Bellerio.

Se nel voto lombardo la Lega scendesse al 10 per cento, nel partito potrebbe aprirsi una resa dei conti dagli esiti imprevedibili. Né il presidente del Veneto, Luca Zaia, né quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, vogliono una crisi di governo ma non c’è dubbio che, fino a quando la questione della leadership leghista non si risolverà, tensioni e fibrillazioni si avvertiranno anche a palazzo Chigi. E questo vale anche per Forza Italia, alle prese con una crisi di consensi che appare irreversibile. Ma forse alla fine tutto questo potrebbe finire per giovare alla Meloni e al suo tentativo, nemmeno tanto nascosto, di spostarsi sempre più verso il centro.

