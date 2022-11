Tensione nell’Oceano Indiano per la presenza di una nave spia cinese in Sri Lanka

La nave cinese Yuan Wang-5 è arrivata oggi nel porto di Hambantota, nello Sri Lanka, un approdo che preoccupa l’India e che rischia di aprire un fronte di tensione anche nell’Oceano Indiano, dopo la crisi nel Pacifico legata a Taiwan. L’arrivo, questa mattina, è stato accolto con una cerimonia alla quale hanno preso parte l’ambasciatore della Cina, Qi Zhenhong, e diversi parlamentari cingalesi, ed è stato preceduto da settimane di consultazioni diplomatiche. La nave, infatti, era attesa per l’11 agosto, ma questioni di sicurezza hanno provocato un ritardo, come ha ammesso il ministero degli Esteri di Colombo. Nella sua ricostruzione il dicastero ha reso noto di aver concesso l’autorizzazione diplomatica a scopo di rifornimento già il 12 luglio, dopo il nulla osta della Difesa, ma che quest’ultima ha successivamente espresso dei dubbi che sono stati sciolti attraverso ulteriori consultazioni “con tutte le parti interessate”, per arrivare al via libera del 13 agosto, che ha autorizzato la permanenza in porto della nave dalla data odierna al 22.

La Yuan Wang-5, che secondo la stampa locale porta a bordo circa 2 mila marinai, è una “nave per ricerca scientifica” secondo la definizione del ministero degli Esteri dello Sri Lanka. Per i media indiani, che danno grande risalto alla notizia, è una nave spia. Si tratta, in effetti, di un mezzo in dotazione all’Esercito cinese, un prodotto di terza generazione della classe Yuan Wang, le cui navi sono utilizzate per la localizzazione satellitare. Il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, nella conferenza stampa del 12 agosto, ha respinto “categoricamente” le “insinuazioni” su presunte pressioni di Nuova Delhi su Colombo, sostenendo che lo Sri Lanka è un Paese sovrano che prende le proprie decisioni in modo indipendente e ribadendo la sua “centralità” nella politica di vicinato indiana sulla base del “rispetto reciproco”. Il portavoce ha però aggiunto che “riguardo alle preoccupazioni di sicurezza c’è stato qualche commento” e che “ciò è un diritto sovrano di ogni Paese”. Bagchi ha così risposto indirettamente al portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, che pochi giorni prima, l’8 agosto, aveva definito “completamente ingiustificato il fatto che alcuni Paesi citassero cosiddette preoccupazioni per la sicurezza per esercitare pressioni sullo Sri Lanka”. Tra i Paesi che avrebbero espresso tali preoccupazioni e partecipato alle consultazioni ci sono anche gli Stati Uniti, stando a quanto scrive “The Times of India”.

Con l’approdo della Yuan Wang-5 la Cina mette a segno un punto sull’India in un momento in cui i due Paesi si contendono l’influenza sullo Sri Lanka, che versa in una gravissima crisi economica. Il governo indiano è stato particolarmente attivo nell’offrire sostegno allo Stato insulare, soprattutto attraverso linee di credito destinate agli acquisti di beni essenziali come carburanti, alimenti e farmaci, un’assistenza che Nuova Delhi ha quantificato in 3,8 miliardi di dollari. La Yuan Wang-5 approda significativamente nel porto di Hambantota, di importanza strategica per la sua posizione. Lo Sri Lanka, pesantemente indebitato con la Cina, ha assegnato quel porto nel 2017 alla compagnia cinese China Merchants Port (Cmp) con un contratto di locazione di 99 anni. Tra Colombo e Pechino sono in corso colloqui per la ristrutturazione del debito e per un accordo di libero scambio e, secondo quanto riferito dal quotidiano giapponese “Nikkei”, la parte cinese avrebbe “avvertito” di possibili conseguenze in caso di mancata autorizzazione.

Altrettanto significativamente, benché fonti dell’ambasciata indiana parlando con la stessa testata abbiano minimizzato la “coincidenza”, poche ore prima dell’arrivo della nave cinese si è svolta un’altra cerimonia: ieri nella base dell’Aeronautica militare dello Sri Lanka a Katunayake – alla presenza, tra gli altri, del presidente cingalese Ranil Wickremesinghe – l’ambasciatore indiano Gopal Baglay e diversi alti ufficiali hanno formalizzato la donazione di un aereo da ricognizione Dornier Do 228 “per rafforzare la sicurezza marittima” del Paese insulare, come ha spiegato un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. L’India ha provveduto anche all’addestramento dei piloti, della durata di quattro mesi, e fornirà supporto operativo.

