Domani il ministro Tajani ad Ankara: focus sul dossier migranti e Libia

Il contrasto all’afflusso di migranti illegali in Italia, la crisi in Libia, la guerra in Ucraina e gli approvvigionamenti di gas naturale: questi i temi principali della visita in Turchia, domani, 13 gennaio, del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. La Turchia ha un’importanza strategica per contrastare l’afflusso dei migranti irregolari. La rotta turco-greca ha inciso nel 2022 per il 15 per cento circa sugli arrivi in Italia via mare, dopo quella libica, da cui giunge circa il 50 per cento dei migranti, e quella tunisina, con il 30 per cento circa.

“Il governo è al lavoro per risolvere la questione migratoria”, ha commentato il vicepresidente Tajani parlando della vista ad Ankara. “È necessario un forte impegno da parte dei Paesi dell’area per contrastare le partenze irregolari dei migranti e favorire un maggior numero di rimpatri. Domani parlerò con il ministro Cavusoglu non solo della rotta del Mediterraneo orientale, attraverso cui arrivano molti migranti in Europa via Balcani, ma anche di Libia che – insieme alla Tunisia – è l’altro grande bacino di partenza”. Al termine dell’incontro è prevista una conferenza stampa congiunta.

La strategia del governo per contrastare l’immigrazione illegale è stata al centro del colloquio di ieri, 11 gennaio, a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, Antonio Tajani, il vice premier Matteo Salvini e il capo dell’intelligence, Elisabetta Belloni. Nelle prossime settimane, i ministri di Esteri e Interno potrebbero recarsi in Tunisia e anche in Libia. A Tunisi, i ministri potrebbero proporre una quota di ingressi legali del decreto flussi appena approvato dal governo, in cambio di un aumento dei rimpatri dei migranti tunisini. La visita di un giorno in Turchia del ministro Tajani sarà seguita da quella di lunedì, 16 gennaio, del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, che ad Ankara incontrerà l’omologo, Suleyman Soylu.

La visita di domani di Tajani ad Ankara servirà anche per fare il punto sulle intese raggiunte in occasione del vertice intergovernativo del 5 luglio 2022 in Turchia, durante il quale sono state firmate nove intese: un accordo sulla reciproca protezione delle informazioni classificate nell’industria della difesa; un accordo per istituzionalizzare la cooperazione, introducendo consultazioni strutturate tra i ministeri degli Esteri; un accordo fra l’Unità della formazione del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e l’Accademia diplomatica del dicastero di Ankara; un accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida; una dichiarazione congiunta di cooperazione scientifica; un accordo per la firma di un protocollo sulla cooperazione nel campo della protezione civile; un protocollo d’intesa nel campo dello sviluppo sostenibile; un protocollo d’intesa sulle micro-piccole e medie imprese; una lettera d’intenti sulla partnership tra i Med dialogues e l’Antalya diplomacy forum.

La crisi in Libia sarà tra i temi in cima all’agenda dei colloqui fra Tajani e Cavusoglu, considerando sia il ruolo di Ankara al fianco del Governo di unità nazionale del premier libico Abdulhamid Dabaiba, sia gli interessi strategici dell’Italia nel Paese nordafricano, primo fra tutti l’approvvigionamento di gas attraverso il gasdotto Greenstream. La prolungata instabilità della Libia ha avuto nel tempo un impatto sull’arrivo di gas in Italia, un dossier importante in seguito alla guerra in Ucraina che ha spinto il nostro Paese a diversificare le proprie fonti di energia e i Paesi da dove attingere risorse.

L’instabilità politica in Libia si affianca, purtroppo, anche al traffico di esseri umani. La cosiddetta rotta libica costituisce la prima arteria da cui provengono i migranti di nazionalità egiziana e sub-sahariana. Pertanto, la stabilizzazione della Libia – per la quale Ankara può svolgere un ruolo di peso – contribuirebbe sia a garantire flussi di gas certi, sia ad arginare l’arrivo di migranti. La guerra in Ucraina sarà un altro dei temi che affronteranno Tajani e Cavusoglu. La Turchia ha finora svolto un ruolo di mediazione tra Ucraina e Russia, agevolando anche il transito di grano e mais attraverso lo Stretto del Bosforo. Infine, vi sarà spazio per il consolidamento delle relazioni bilaterali.

L’Italia è stata il sesto fornitore della Turchia nel periodo gennaio-ottobre 2022, con una quota di mercato del 3,8 per cento, mentre il Paese musulmano è il 14esimo fornitore dell’Italia, con una quota di mercato dell’1,9 per cento da gennaio ad agosto 2022, secondo l’Osservatorio economico della Farnesina.

