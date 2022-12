Tajani: “Sono favorevole al Mes ma all’Ue serve un fondo simile a quello adottato negli Usa”

Sono sempre stato favorevole all’utilizzo del Mes, ma esprimo “riserve sui regolamenti”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un’intervista con “Il Sole 24 Ore”, durante la quale ha tracciato le linee del governo e della nuova “diplomazia della crescita” della Farnesina, che ha le competenze e le funzioni di vigilanza, indirizzo e monitoraggio su Ice-Agenzia e Simest.

“Lo strumento dovrebbe essere sotto il controllo del Parlamento europeo. La mia è una critica europeista. Ma troveremo il modo per far sì che chi lo voglia utilizzare possa farlo. Più che parlare senza sosta del Mes, insisterei sulla creazione di un Fondo europeo per l’energia e la competitività, sul modello dei Pnrr, per controbilanciare il Fondo Ira americano che aiuterà le imprese Usa a partire da gennaio, per 370miliardi”, ha aggiunto Tajani. Commentando la decisione della Bce di alzare i tassi di interesse, il ministro ha dichiarato: “La Banca centrale è autonoma nelle sue decisioni di politica monetaria. Esprimo una opinione: per me è un errore in questa fase aumentare il costo del denaro per imprese e famiglie, in Europa l’inflazione è legata all’enorme aumento dei prezzi energetici, che si contrastano con il pricecap. Diverso è in Usa, dove i prezzi aumentano per la domanda interna”.

“L’export è vita per l’Italia”, ha poi affermato Tajani nell’intervista ripresa dalla Farnesina, precisando come le esportazioni svolgano un “ruolo decisivo per abbattere il debito, per rendere il Paese ancora più stabile e credibile, socialmente ed economicamente”. “In questa fase economica i consumi interni diminuiscono, per questo le aziende non possono che compensare con la domanda esterna. Per questo l’export è una missione strategica per noi del ministero degli Esteri”, ha spiegato. “Aumentare il Pil significa aumentare le entrate fiscali e far decrescere il debito, che è il vero peso morto del Paese. Se un’economia funziona, anche grazie al suo export, si genera ricchezza che accresce il benessere sociale del Paese. Per fare politiche distributive prima dobbiamo generare ricchezza, non possiamo ‘comprare’ ricchezza facendo nuovo debito. Ecco perché l’export deve essere un compito primario dello Stato e quindi nostro alla Farnesina”.

“Nel 2022 l’export del sistema Italia supererà i 600 miliardi di euro, ben oltre l’importante traguardo del 2021, anche se in parte determinato dall’inflazione. È il 30 per cento del Pil del Paese. Il tessuto produttivo italiano si è molto diversificato, e oggi nell’export oltre ai settori tradizionali della meccanica, della moda, dell’alta gamma, si affiancano realtà sempre più solide: aerospazio, farmaceutico, bio-medicale, meccanica di precisione”, ha fatto sapere il ministro. “L’economia italiana è forte. Su 5 milioni di imprese ben 140 mila sono quelle esportatrici, siamo leader in molti settori sensibili. Questo è uno dei principali asset della politica estera dell’Italia, l’export per noi è una partita globale. Non c’è Paese al mondo dove non siamo e che non cerca i nostri prodotti. Questo è il nostro ‘petrolio’”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo: “Siamo un Paese manifatturiero, abbiamo bisogno di mercati, il più liberi possibile, mercati da cui importare materie prime e mercati verso i quali indirizzare il nostro export”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram