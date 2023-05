Tajani nei Paesi Bassi per rafforzare la cooperazione economica, dialogo positivo sui migranti

Italia e Paesi Bassi possono rafforzare i loro già ottimi rapporti economici puntando sull’export, l’alta tecnologia e l’agroindustriale, tutti comparti cardine del Made in Italy. È questo è il messaggio che emerge dalla missione odierna del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rotterdam dove ha partecipato a una sessione del Tavolo strategico Vanvitelli. Ma c’è di più: come affermato dallo stesso capo della diplomazia italiana, infatti, a Rotterdam “è partito con il piede giusto” il dialogo sui principali dossier europei, in particolare sui migranti, un tema centrale in vista del Consiglio europeo di giugno. Italia e Paesi Bassi, ha spiegato Tajani, hanno il tipico dialogo che c’è fra “Paesi fondatori dell’Ue” e dalla “forte trazione europeista” in quando “fondatori” dell’Unione, un “minimo comune denominatore ci permette di lavorare meglio anche dove non c’è una perfetta sintonia”. Tradizionale foto di cooperazione fra Italia e Paesi Bassi, in quest’occasione il Tavolo Vanvitelli è stato arricchito da un business forum cui hanno presenziato Tajani e l’omologo olandese, Wopke Hoekstra. “Abbiamo deciso di trasformare il tavolo Vanvitelli in un’opportunità per le nostre imprese. Favorire l’export significa anche combattere il debito pubblico. L’Europa è un grande mercato interno e dobbiamo puntarci. Le nostre imprese fanno affari per 220 miliardi e vogliamo fare anche di più”, ha detto Tajani prima dell’inizio dei lavori. E per fare di più le nostre imprese devono puntare su un mercato con i Paesi Bassi, quinta economia dell’eurozona e con un peso rilevante in diverse dinamiche economiche dell’Unione. Nel 2022 è stato registrato un aumento del 27 per cento dell’interscambio commerciale, che ha toccato quota 55 miliardi di euro: i Paesi Bassi rappresentano il sesto partner commerciale in assoluto dell’Italia ed il nono mercato di destinazione delle esportazioni italiane. L’Italia, invece, è il settimo partner olandese, dove esporta, in particolare, articoli farmaceutici, macchinari e prodotti alimentari.

Intervenendo durante i lavori del business forum, Tajani ha affermato di credere “nella cooperazione tra i Paesi Bassi e l’Italia, e nella cooperazione tra imprenditori”. “Nostro compito è organizzare un contesto per le imprese”, per incidere anche sull’occupazione. “Oggi ci sono buone notizie per l’Italia dalla Commissione Ue, meno disoccupazione e maggiore crescita” per il 2023 e 2024, ha rilevato il ministro, commentando le previsioni di primavera pubblicate oggi che indicano una crescita dell’1,2 per cento per l’anno 2023, un +1,1 per cento per il 2024, e la disoccupazione in calo al 7,8 e al 7,7 per cento, rispettivamente per l’anno corrente e il prossimo. “L’impegno del governo continua nel sostenere imprese e lavoratori favorendo il rilancio dell’Italia”, ha affermato Tajani. Secondo il ministro “dobbiamo lavorare, perché vogliamo raggiungere boni risultati in termini di impiego e senza il settore agroalimentare e l’industria è impossibile aumentare il numero dei giovani che lavorano nel nostro Paese”. Tajani ha poi citato il settore aerospaziale, “un’industria cruciale e pulita” che coinvolge non solo grandi aziende ma anche piccole e medie imprese. “Vogliamo esportare il nostro know-how”, cooperando con altri Paesi, ha aggiunto il ministro.

L’andamento positivo dei rapporti fra Italia e Paesi Bassi è stato confermato anche dal ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra, secondo cui “la visita del presidente Sergio Mattarella e quella odierna del ministro degli Esteri Antonio Tajani “è testimonianza della grande amicizia” tra le due nazioni e dell’impatto della guerra in Ucraina. “C’è molto più ad accomunarci e su cui possiamo costruire rispetto alle differenze. Possiamo imparare molto dall’Italia”, come sulla lotta al crimine organizzato. A livello commerciale “ci sono grandi cose che possiamo fare insieme sul piano dell’agricoltura, innovazione, industrie che ammiriamo dell’Italia”, ha detto Hoekstra. “Ci sono poi le questioni internazionali, sui cui siamo molto vicini: come mantenere la sicurezza in Europa, come aiutare l’Ucraina nel contrastare l’aggressione russa, ma anche la stabilità e la sicurezza dell’Indo-Pacifico e quella globale”, ha ancora osservato il ministro, aggiungendo che si tratta di temi di rilevanza europea, e le due nazioni, come cofondatrici dell’Ue, hanno “l’obbligo di lavorare insieme”.

E se è vero quel che dice il ministro Hoekstra, secondo cui sono più i punti di contatto che quelli di divergenza, l’occasione odierna è stata un’opportunità per discutere di vari dossier europei, dall’Unione bancaria e fiscale, al Patto di stabilità e crescita, un tema su cui, secondo Tajani, serve un accordo complessivo. “La proposta della Commissione è un passo avanti, io credo che dal Patto di stabilità si debbano escludere le spese del Pnrr e quelle per la difesa legate alla guerra in Ucraina”, ha spiegato il ministro. Altro dossier cruciale è quello dei flussi migratori, questione sulla quale l’Italia sta discutendo con tutti gli alleati europei perché ritiene che l’azione europea debba prevedere una strategia in Africa. “Non basta l’Italia ad affrontare l’emergenza migratoria”, ha detto Tajani, ricordando nei Paesi Bassi ci si confronta soprattutto con “un problema di migranti che si muovono all’interno dell’Ue, noi di migranti che provengono dall’esterno e per questo riteniamo che si debba lavorare insieme”. Secondo il capo della diplomazia italiana, infatti, il tema dell’immigrazione è un “dibattito aperto” tra i Paesi europei, ma i Paesi Bassi hanno dimostrato “grande attenzione” alle problematiche poste dall’Italia. “Noi stiamo spiegando a tutti i Paesi, oltre che in sede comunitaria, quali sono le nostre esigenze. E mi pare che nei Paesi Bassi ci siano orecchie attente alla nostra realtà. Si comincia a comprendere che quello che sta accadendo non è una questione che riguarda solo l’Italia e l’Italia non può essere lasciata sola”, ha concluso Tajani. Come spesso ripetuto dal ministro, d’altronde, il consolidamento dell’Ue come attore internazionale di riferimento passa necessariamente attraverso il dialogo fra i Paesi membri.

