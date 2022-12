Tajani: “L’Ue non può permettersi un ritorno all’austerità”

L’Unione europea “non può permettersi” un ritorno all’austerità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Sky News 24”. In merito alla decisone della Banca centrale europea di rialzare i tassi di interesse, Tajani ha evidenziato come l’Ue “non può permettersi” un eventuale “ritorno all’austerity”. Il rischio “è che si sia una situazione di recessione dell’economia, dobbiamo impedirlo”, ha proseguito il ministro, definendo “sbagliato in questo momento alzare i tassi di interesse”. “Se l’aumento è dello 0,50, forse c’è uno spiraglio di ottimismo”, ha affermato ancora Tajani.

Tajani: “Disgustato per il Qatargate. Non è una questione italiana”

Il Qatargate, lo scandalo della corruzione nel Parlamento europeo, “non ha fatto bene all’Italia” ma non è una questione che riguarda solo il nostro Paese, ha affermato Tajani. Il ministro ha espresso “disgusto” per lo scandalo, “ma si tratta di mele marce” e non si deve confondere il “comportamento indegno” di alcuni parlamentari con l’istituzione del Parlamento europeo. “C’era anche Giuda seduto al tavolo con Gesù”, ha aggiunto. “Mi auguro che non ci sia alcun corrotto alla Commissione europea”, ha proseguito il ministro, rilevando come fino ad ora non sia arrivato “un segnale in questa direzione”. Questo scandalo “non ha fatto bene all’Italia” ma “non è una questione italiana”, ha rilevato Tajani, aggiungendo che fino ad ora sono coinvolti soprattutto deputati di altri Paesi, mentre è stato arrestato solo un ex europarlamentare italiano. “La responsabilità per me è sempre personale, soprattutto su questioni penali”, ha aggiunto, evidenziando come “la corruzione non ha confini”. “Mi riconosco in tutta l’azione della presidente (Roberta) Metsola”, ha detto Tajani, auspicando una revisione dell’accesso delle lobby al Parlamento europeo.

Tajani: “Sul Mes decide il Parlamento”

L’organizzazione del Mes non è sufficientemente sottoposta a controlli esterni, ha affermato Tajani. Il ministro si è detto personalmente favorevole al Mes, evidenziando al contempo le carenze del regolamento. “Toccherà al Parlamento decidere”, ha aggiunto.

Tajani: “E’ importante sedersi al tavolo di pace”

Capitolo guerra in Ucraina. Tajani ha sottolineato che “sul sostegno all’Ucraina c’è grande unità di tutti i Paesi europei e dell’Occidente”. La posizione dell’Italia al fianco di Kiev è confermata dagli ulteriori 10 milioni di euro stanziati per “le organizzazioni che il governo ucraino ci dirà”, ha rilevato Tajani, secondo cui il nostro Paese “è in prima linea” nonostante alcune ricadute sui cittadini in termini di caro energia e costo della vita.

Sul negoziato di pace c’è una proposta “ragionevole” fatta dall’Ucraina, ma prima di parlare di contenuti “è importante sedersi al tavolo”, ha proseguito il ministro. Le proposte di Kiev dovrebbero essere il punto di partenza, ma prima è necessario raggiungere un’intesa per avviare le trattative, previo raggiungimento di un cessate il fuoco, ha spiegato Tajani. Il ministro ha auspicato un intervento di Cina e Turchia, ma anche degli Stati Uniti, per favorire una soluzione negoziale tra Mosca e Kiev. “La Russia deve smetterla di lanciare missili sull’Ucraina”, ha detto ancora Tajani.

Nel corso dell’intervista, Tajani ha parlato anche di Iran e della dura repressione del regime contro le proteste dei giovani. “L’Italia condanna fermamente la repressione indegna e l’utilizzo della pena di morte contro i giovani che manifestano in Iran”. Appena si insedierà il nuovo ambasciatore iraniano verrà convocato alla Farnesina, ha detto Tajani, ricordando il risultato positivo della “nostra diplomazia nel riportare in Italia Alessia Piperno”.

Le parole di Tajani fanno seguito alle dichiarazioni rilasciate nel corso della sessione di Question Time alla Camera dei Deputati di mercoledì 14 dicembre, durante la quale il ministro ha affermato che “l’orrore delle esecuzioni capitali di semplici manifestanti segna un punto di non ritorno”. Il governo italiano, ha aggiunto il ministro, ha espresso “indignazione”, in quanto “nessuno al mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un essere umano”. Nella stessa occasione, Tajani ha riferito che verrà convocato l’ambasciatore iraniano designato non appena presenterà le credenziali al capo dello Stato “per mostrare l’indignazione del governo italiano, chiedendo una risposta credibile per quanto riguarda la tutela dei diritti umani”. Il riferimento va alla violenta ondata di proteste scoppiata in Iran il 17 settembre scorso, a seguito della morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto.

