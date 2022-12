Tajani: “La linea della Nato è la nostra, con Conte appiattimento a favore della Cina”

"Noi non stiamo con nessuno, se non con l’Europa”

La linea dell’Alleanza atlantica è la linea dell’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento sul Premio Sacharov in corso oggi al Senato, rispondendo alle critiche sulla politica estera italiana espresse dal capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

“Siamo parte dell’Alleanza atlantica e dell’Ue, non siamo succubi di nessuno. Mi pare che quando Conte era presidente del Consiglio ci sia stato un forte appiattimento a favore della Cina. Noi non stiamo con nessuno, se non con l’Europa”, ha detto Tajani.

