Tajani in Israele e Palestina per rafforzare la cooperazione economica, energetica e flussi migratori

Rafforzare la cooperazione nella regione del Mediterraneo allargato in campo economico, energetico, nella gestione dei flussi migratori e nella lotta al terrorismo e rinsaldare i vincoli di amicizia tra Italia e Israele. Sono stati questi gli obiettivi della missione in Israele e Palestina del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, con tappe a Gerusalemme, Tel Aviv e Ramallah, che si concluderà nella giornata di domani, 14 marzo. Nella conferenza stampa congiunta organizzata questa sera con l’omologo Eli Cohen, Tajani ha auspicato il ritorno della pace nella regione: “Vogliamo che cessi in questa area ogni tipo di violenza”. Per il ministro “serve un’azione forte diplomatica, serve che torni una situazione di calma e noi siamo pronti a favorire ogni processo politico tra Israele e Autorità palestinese”. Tajani si è detto favorevole a implementare “tutte le iniziative di pace, compresi gli accordi di Abramo” come sollecitato dall’ omologo israeliano Eli Cohen. Tajani si è detto fiducioso per una pace in questa regione “ma garantendo sempre l’indipendenza e l’autonomia di Israele” e ha condannato “gli attacchi terroristici che hanno portato alla morte di molti cittadini in Israele”. Da parte sua, il ministro Cohen ha invitato il governo italiano “ad agire per l’estensione degli Accordi di Abramo ad altri Paesi arabi islamici, per il bene di tutta la regione”, e ha messo in guardia chi voglia “intromettersi nella politica interna israeliana e nel conflitto arabo-israeliano”. Tajani e Cohen hanno anche firmato due accordi di collaborazione il primo sul riconoscimento reciproco delle patenti, il secondo di cooperazione strategica tra i ministeri degli esteri israeliano e italiano.

Il tema dei migranti ha tenuto banco durante la visita ed è stato uno dei temi centrali del colloquio bilaterale tra il ministro Tajani e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Come sottolineato dal ministro, l’instabilità generale nell’area del Mediterraneo, nell’Africa settentrionale e sub-sahariana rappresentano un pericolo e il rischio che ci siano flussi migratori non più controllabili, ed in questo giocano un ruolo “preoccupante” il gruppo jihadista di Al Qaeda e quello paramilitare Wagner. Tajani ha sottolineato come “una presenza di Al Qaeda e la inquietante presenza di Wagner possano rappresentare elementi preoccupanti che spingono le persone a fuggire da quell’area e ad andare verso l’Europa”. Sul tema migrazioni, l’Italia raccoglie la vicinanza di Israele: “Il primo ministro Netanyahu ha condiviso e manifestato grande comprensione per quanto sta accadendo”, ha concluso Tajani.

Oltre al tema dei migranti, i due hanno discusso della politica internazionale, dalla guerra in Ucraina alla situazione in Iran e i rischi nucleari, alla situazione in Medio Oriente. Il titolare della Farnesina ha definito “molto positivo” il colloquio con il premier israeliano. “Ho trovato grande comprensione per quello che sta accadendo” in Italia riguardo all’immigrazione da parte di Netanyahu, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Tajani ha evidenziato la “preoccupazione” sul fatto che “molti immigrati arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei che ci fosse un tentativo di spingere i migranti verso l’Italia”.

Da parte sua, secondo quanto si apprende, Netanyahu ha condiviso “l’analisi italiana sulla situazione in Nord Africa, nell’Africa suba-sahariana e nei Paesi in Medio Oriente, che con la loro instabilità alimentano migrazioni irregolari”. Il primo ministro di Israele ha replicato dicendo che “in prospettiva” il fenomeno migratorio “può coinvolgere molto più pesantemente l’Unione Europea”. Per il premier israeliano “ci sarebbe bisogno che quattro cinque Paesi europei avviassero un’azione comune, multilaterale, più efficace. Se l’Europa non si unisce su questo avrà problemi”. Tajani e Netanyahu hanno confrontato le loro idee anche sull’Iran, circa la possibilità che Teheran rapidamente possa giungere ad avere un ordigno nucleare, e sulla guerra in Ucraina. In merito al conflitto in Ucraina, Netanyahu si è detto “pronto ad ogni azione politica che possa fermare il conflitto.

Questa mattina, Tajani ha visitato a Gerusalemme lo Yad Vashem, il memoriale della Shoah, dove è stato accolto dal presidente dello Yad Vashem, Dani Dayan. “E’ necessario non dimenticare ciò che è accaduto perché ciò che è accaduto non deve accadere mai più in futuro”, ha affermato Tajani in una dichiarazione alla stampa. “Dobbiamo anche combattere – ha aggiunto – in Italia, in Europa e nel mondo ogni rigurgito antisemita perché questo germe maligno non si allarghi”. L’Italia “continua a combattere fermamente, e questo governo lo fa con grande fermezza, ogni forma di antisemitismo perché la storia deve insegnarci a guardare il futuro e deve impegnarci a cambiare: l’uomo non può compiere quel che ha compiuto in passato”. Il ministro ha sottolineato che “nessuno più nel mondo deve odiare un uomo o una donna solo perché ebreo”. L’Olocausto “non dovrà accadere mai più”. Tajani si è poi recato presso la Sinagoga italiana a Gerusalemme, dove ha inaugurato la Sala Schwarz, adiacente alla sinagoga, che è stata resa agibile grazie ai lavori di restauro terminati lo scorso dicembre ed è intitolata a David Schwarz e sua moglie, Iride Schwarz Tradati.

In questa occasione, il ministro ha ribadito l’importanza del “rapporto storico di amicizia tra Roma e Gerusalemme”. “Noi siamo fortemente legati non solo perché c’è una grande comunità italiana in Israele, ma anche per la presenza di una importante comunità ebraica in Italia. Gli ebrei in Italia sono parte della nostra storia”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, il quale ha parlato anche del progetto “Turismo delle radici” del ministero degli Esteri, rivolto agli italiani o persone con radici italiane che vivono all’estero per riscoprire le loro origini. “La nostra italianità possa essere strumento per una politica estera positiva, una politica estera a favore della pace, una politica estera che permetta di vivere meglio a tutti i nostri cittadini”, ha aggiunto.

Il titolare della Farnesina si è poi recato a Ramallah, in Cisgiordania, dove ha incontrato vertici dell’Autorità nazionale palestinese. “L’Italia è pronta a favorire un processo politico tra Israele e Palestina che porti a riprendere il dialogo”, ha affermato Tajani, durante la conferenza stampa con il ministro degli Esteri palestinese, Riad Malki. “Vogliamo abbassare la tensione e avvicinare le parti”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Con Malki, Tajani ha avuto un “confronto chiaro, positivo e leale”. “L’Italia è impegnata a favorire una soluzione a due Stati, una soluzione giusta, sostenibile e negoziata tra le parti”, sulla base della filosofia due Stati due popoli, ha aggiunto. Inoltre, Tajani ha affermato: “Siamo fortemente impegnati per la stabilità e per la pace in tutto il Medio Oriente e nel Mediterraneo allargato, quindi fermare qualsiasi tipo di violenza è per noi fondamentale. Non sono le violenze che portano la soluzione”. “Per questo motivo, sosteniamo l’Autorità nazionale palestinese (Anp) e il consolidamento del processo istituzionale palestinese”, ha concluso. Tajani ha ribadito il sostegno italiano anche a favore dello sviluppo e della risposta umanitaria e ha espresso soddisfazione per la “cooperazione che c’è tra la polizia palestinese e i nostri Carabinieri” con cui “continueremo a lavorare fianco a fianco per la formazione della Polizia palestinese”. Il titolare della Farnesina ha infine espresso la volontà di intensificare le relazioni economiche e commerciali e rafforzare la cooperazione culturale con l’Anp.

Da parte sua, il ministro degli Esteri Malki ha definito “molto franco, aperto e produttivo” l’incontro con Tajani, durante il quale i due hanno parlato dell’impegno “sulla soluzione dei due Stati” e sulla necessità di “una soluzione politica” tra israeliani e palestinesi. Malki ha sottolineato la disponibilità dell’Autorità nazionale palestinese a essere coinvolta in qualsiasi iniziativa tesa a “riprendere i negoziati e mettere fine alla violenza”. Sul piano dei rapporti bilaterali, è stato deciso di tenere la riunione della commissione ministeriale congiunta a Ramallah, nella seconda parte di quest’anno. Il ministro Malki ha ringraziato l’Italia per il suo “sostegno finanziario”. Tra i temi toccati nell’incontro anche la formazione della Polizia palestinese da parte dei Carabinieri e quella rivolta ai diplomatici. “Abbiamo un terreno comune su cui costruire”, ha concluso Malki, “e su cui possiamo continuare a sviluppare le nostre soluzioni bilaterali”.

