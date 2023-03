Tajani è stato ricevuto da Netanyahu. Fonti “Nova”: domani al Cairo incontrerà il presidente Al Sisi

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, incontrerà domani al Cairo il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Lo hanno riferito alcune fonti ad “Agenzia Nova”. Tajani è atteso domani nella capitale egiziana, dove si recherà presso la sede dell’Autorità generale per l’investimento e le zone franche (Gafi). Il viaggio del responsabile della Farnesina in Egitto segue quello in Israele e Palestina che si concluderà oggi.

L’incontro con Netanyahu

Il ministro degli Esteri è stato ricevuto dal premier dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Il vicepremier ha donato a Netanyahu la Maglia rosa ufficiale del Giro d’Italia 2023. Ieri sera, presso l’ambasciata d’Italia a Tel Aviv, Tajani ha presentato il Giro d’Italia, che prenderà il via il prossimo 6 maggio, e la 44esima Ryder Cup, il più importante torneo internazionale di golf che sarà ospitato dall’Italia dal 29 settembre al primo ottobre prossimo. All’evento in ambasciata ha partecipato anche il ministro della Cultura e dello Sport israeliano, Miki Zohar.

L’omaggio al memoriale dell’Olocausto

Tajani ha visitato anche il memoriale dell’Olocausto a Gerusalemme. “E’ necessario non dimenticare ciò che è accaduto perché ciò che è accaduto non deve accadere mai più in futuro”, ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri. “Dobbiamo anche combattere – ha aggiunto – in Italia, in Europa e nel mondo ogni rigurgito antisemita perché questo germe maligno non si allarghi”. L’Italia “continua a combattere fermamente, e questo governo lo fa con grande fermezza, ogni forma di antisemitismo perché la storia deve insegnarci a guardare il futuro e deve impegnarci a cambiare: l’uomo non può compiere quel che ha compiuto in passato”. Il ministro ha sottolineato che “nessuno più nel mondo deve odiare un uomo o una donna solo perché ebreo”. L’Olocausto “non dovrà accadere mai più” Il ministro ha poi aggiunto su twitter: “Quando torno in questi luoghi si riapre una dolorosa ferita. Dobbiamo mantenere viva la memoria dello sterminio di 6 milioni di ebrei”. “Continueremo a combattere in Italia e nel mondo ogni rigurgito antisemita, a difendere la libertà di ogni essere umano”.







La visita alla Sinagoga italiana

Il vice presidente del Consiglio si è anche recato alla Sinagoga italiana a Gerusalemme e al museo d’arte ebraica italiana “Umberto Nahon”, dove ha inaugurato la nuova Sala Schwarz. La Sala Schwarz, adiacente la sinagoga, è stata resa agibile grazie ai lavori di restauro terminati lo scorso dicembre. È intitolata a David Schwarz e sua moglie, Iride Schwarz Tradati. David Schwarz, medico, fu internato nel campo di concentramento Ferramonti di Tarsia, in Calabria. Dopo la liberazione, a Milano aiutò i rifugiati e fu membro della comunità ebraica di Milano. Iride Schwarz Tradati, anche lei medico, è stata presidente della Federazione sionistica italiana e dell’Associazione delle donne ebree italiane (Adei Sizo). La sala permetterà alla Hevràt Yehudé Italia be-Israel, l’organizzazione ebraica italiana in Israele, di promuovere varie attività culturali per far conoscere l’impronta ebraica italiana e consolidare il ruolo del tempio quale ritrovo della vita culturale della comunità.

Leggi anche altre notizie su Nova NewsSeguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram