Tajani e Piantedosi domani in Tunisia: focus su migranti e rimpatri

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, si recheranno domani, 18 gennaio, in visita in Tunisia per discutere con le autorità tunisine di cooperazione nell’ambito della lotta all’immigrazione irregolare. Dopo la visita del titolare della Farnesina in Turchia venerdì scorso, 13 gennaio, e quella del ministro dell’Interno ad Ankara lunedì, 16 gennaio, prosegue, quindi, in Tunisia il dialogo del governo di Roma con le controparti dei Paesi mediterranei per fermare il flusso di migranti. Dall’inizio dell’anno sono giunti in Italia 161 tunisini in modo irregolare, secondo i dati del Viminale aggiornati a oggi, mentre nel 2022 (dati Frontex) dei 330 mila attraversamenti irregolari dei confini europei il 47 per cento è formato proprio da tunisini, siriani e afgani. A Tunisi, i ministri Tajani e Piantedosi incontreranno il capo dello Stato, Kais Saied, il capo della diplomazia, Othman Jerandi, e il ministro dell’Interno, Taoufik Charfeddine.

Durante la telefonata della scorsa settimana tra i capi della diplomazia di Roma e Tunisi, Tajani ha chiesto all’omologo Jerandi “un forte impegno al governo tunisino per contrastare le partenze irregolari dei migranti e favorire un maggior numero di rimpatri”. Nel corso del colloquio, Tajani ha evidenziato l’importanza della cooperazione con la Tunisia in materia migratoria, in particolare per quanto riguarda la lotta ai trafficanti di esseri umani e i rimpatri. Ponendo l’accento su quest’ultimo tema, il capo della diplomazia italiana ha chiesto un forte impegno al governo tunisino nel contrasto all’immigrazione illegale e nel velocizzare le operazioni di rimpatrio – forte deterrente a nuove partenze irregolari. Gli accordi tra Italia e Tunisia prevedono 80 rimpatri alla settimana e due voli fissi, il martedì e il giovedì. Al contempo, il ministro ha ribadito al suo interlocutore il sostegno dell’Italia nelle attività di controllo delle frontiere, nella lotta contro la tratta di esseri umani e per la creazione di opportunità di migrazione legale verso l’Italia per i lavoratori tunisini.

Archiviata l’esperienza della rivoluzione dei gelsomini, la Tunisia è oggi sempre più in mano al presidente della Repubblica, Kaies Saied, ma rischia seriamente il tracollo economico. Un dossier che riguarda a ben vedere anche l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. Gli arrivi dei migranti potrebbero moltiplicarsi drammaticamente con l’aggravarsi della situazione socio-economica, raggiungendo i picchi del 2014 (170 mila sbarchi totali via mare) e del 2016 (180 mila arrivi via mare). Secondo i dati del Viminale relativi al 2022, il 17 per cento dei 105.140 migranti sbarcati illegalmente via mare è di nazionalità tunisina. Ai 18.148 tunisini, seconda nazionalità dopo i 20.542 egiziani, vanno aggiunti i circa 10 mila subsahariani partiti dal Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia. Circa il 30 per cento dei 100 mila migranti sbarcati in Italia segue la rotta tunisina, oltre la metà è salpata invece dalla vicina Libia, di cui oltre 30 mila migranti dalla Tripolitania e, per la prima volta, circa 18 mila (in prevalenza egiziani e siriani) dalla Cirenaica.

Sul piano energetico, la Tunisia ha recentemente lanciato progetti per produrre 1.700 megawatt di energia da fonti rinnovabili, stanziando 5 miliardi di dinari (1,6 miliardi di dollari) in investimenti tra il 2023 e il 2025. E la costruzione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili in Tunisia rappresenta, in prospettiva, un’occasione strategica anche per l’Italia. A novembre, Eni ha inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico a Tataouine della capacità installata di 10 megawatt, che fornirà alla rete elettrica nazionale oltre 20 gigawattora all’anno di energia, assicurando al contempo un risparmio di circa 211.000 tonnellate di CO2 equivalente per la durata d’esercizio. Si tratta di un primo, importante passo verso ulteriori investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Se la Tunisia aumenterà la produzione di energia da fonti rinnovabili, attualmente piuttosto esigua, non è escluso che il Paese rivierasco possa esportare elettricità in Sicilia e dall’Italia verso l’Europa, grazie anche al contemporaneo sviluppo del sistema di “smart grid”, le reti elettriche “intelligenti” transfrontaliere in Europa. Sul piano economico, nel 2022 l’Italia è stato il primo partner commerciale della Tunisia, un risultato storico dato che non era mai successo dall’indipendenza del Paese nordafricano del 1956. In base agli ultimi dati di ottobre 2022, l’Italia è il primo partner della Tunisia davanti a Francia e Germania, con un aumento dell’interscambio del 26,2 per cento rispetto ai primi dieci mesi del 2021.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram