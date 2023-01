Tajani e Piantedosi a Tunisi per la stabilità del Mediterraneo e la lotta alla migrazione

Dopo la visita del titolare della Farnesina in Turchia venerdì scorso, 13 gennaio, e quella del ministro dell'Interno ad Ankara lunedì, 16 gennaio, il dialogo dell’esecutivo con le controparti dei Paesi del Mediterraneo si svolge oggi in Tunisia per proseguire poi in Egitto tra il 21 e il 22 gennaio

Garantire la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo nel quadro della lotta alla migrazione irregolare e rafforzare i rapporti economici tra Tunisia e Italia. È stato questo l’obiettivo della visita di oggi in Tunisia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Dopo la visita del titolare della Farnesina in Turchia venerdì scorso, 13 gennaio, e quella del ministro dell’Interno ad Ankara lunedì, 16 gennaio, il dialogo dell’esecutivo con le controparti dei Paesi del Mediterraneo si svolge oggi in Tunisia per proseguire poi in Egitto tra il 21 e il 22 gennaio. La visita si inserisce nella strategia di un dialogo approfondito con i principali Paesi nel Mediterraneo allargato, promossa dal governo e finalizzata a rafforzare, in particolare, la cooperazione in ambito politico, economico e migratorio. Durante la visita, i due ministri hanno incontrato il presidente della Tunisia Kais Saied alla presenza del ministro degli Affari esteri e dell’Interno tunisini, rispettivamente Othman Jerandi e Taoufik Chareffeddine. I ministri hanno poi incontrato alcuni rappresentanti della comunità imprenditoriale italiana in Tunisia presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, e il titolare della Farnesina ha visitato la Nave San Giusto della Marina militare, ancorata presso il porto di Tunisi.

A margine dell’incontro con il presidente Saied, i ministri Tajani e Piantedosi, hanno convenuto che la questione dell’immigrazione non è “soltanto un problema di sicurezza, ma per risolvere il problema bisogna intervenire alle radici”. “Insieme all’azione per la sicurezza, dovremo lavorare con azioni politiche che servono a combattere la povertà, il terrorismo, il cambiamento climatico e le malattie – ha affermato Tajani –. Una strategia che permetta all’Italia di essere protagonista e possa risolvere il ‘flagello della immigrazione’, come l’ha chiamata il presidente tunisino”. “La Tunisia si è impegnata a risolvere tutti i problemi che ci possiamo trovare di fronte. Faremo del nostro meglio perché questa collaborazione a ogni livello possa essere rinforzata e possa contribuire alla soluzione del problema dell’immigrazione a breve medio e lungo termine”, ha spiegato il titolare della Farnesina. In merito alla stabilità della Libia, Tajani ha ribadito la volontà di lavorare con la controparte tunisina “per la sicurezza delle frontiere, per risolvere il problema dell’immigrazione anche attraverso accordi politici che dovranno ridurre i flussi migratori dalla Libia verso la Tunisia, che dalla Tunisia si spostano verso il Mediterraneo e verso l’Italia”. Italia e Tunisia si sono trovate “in sintonia anche sulla Libia”, ha affermato Tajani.

Il ministro dell’Interno ha definito “fondamentale” il partenariato tra l’Unione europea e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo per un approccio globale al fenomeno migratorio che, superando un’ottica esclusivamente securitaria, ne metta a fuoco le cause profonde, di natura sociale ed economica. “L’Italia ha sempre sostenuto, a Bruxelles, il ruolo della Tunisia quale fondamentale punto di riferimento per un partenariato strategico tra la Ue e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. I nostri Paesi possono già contare su organismi bilaterali che garantiscono una efficace cooperazione di polizia in funzione di prevenzione e contrasto di tutte le principali minacce alla sicurezza, dal terrorismo alla criminalità organizzata, sulle due sponde del Mediterraneo, ed una delle priorità su cui stiamo concentrando i nostri sforzi è proprio la lotta all’odioso ‘business’ della migrazione illegale”, ha concluso Piantedosi.

Parlando agli imprenditori italiani presenti in Tunisia Piantedosi ha affermato che vi è la volontà di organizzare nuove missioni, “anche nella prospettiva di chiudere degli accordi di cooperazione di settore”. Secondo il ministro, i colloqui sono stati condotti “in una logica di creare delle trasversalità con meccanismi di premialità nei confronti della Tunisia”. Infatti, ha spiegato Piantedosi, se il Paese collabora al contrasto dell’immigrazione irregolare tale collaborazione potrà avere effetti “anche su altri settori che sono in qualche modo compartecipi della logica del concorso allo sviluppo del Paese”. Facendo riferimento alla possibilità di facilitare gli adempimenti burocratici che ostacolano la presenza e le attività delle aziende italiane in Tunisia, Piantedosi ha sottolineato che “se le cose dovessero funzionare alla base potremmo chiedere dei maccanismi di semplificazione della presenza della nostre imprese in Tunisia come corrispettivo delle premialità che daremo in qualche modo a questo Paese”.

Anche il titolare della Farnesina ha espresso la volontà di incrementare la presenza degli imprenditori italiani nel Paese nordafricano. “Siamo a 900, perché non arrivare a 1.500?”, ha affermato Tajani durante il punto stampa organizzato con gli imprenditori italiani in Tunisia presso la residenza dell’ambasciatore. “La diplomazia economica è molto importante”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di “favorire l’internazionalizzazione”. Le “imprese italiane hanno un saper fare che nessun altro al mondo ha. La qualità del prodotto del nostro prodotto industriale di ogni tipo è a livelli da record mondiale. In tutti i settori siamo all’avanguardia per la capacità degli imprenditori”, ha proseguito. Nei colloqui con il presidente tunisino, Kais Saied, e con il ministro degli Esteri, Othman Jerandi, “ho insistito sulla necessità di rinforzare la nostra presenza e di risolvere alcuni problemi che ci sono, come nel settore estrattivo della sabbia. C’è stato un impegno formale da parte del presidente per rimuovere tutti gli ostacoli per il buon funzionamento della macchina industriale”, ha spiegato Tajani, secondo il quale “Saied si è impegnato formalmente a risolvere i problemi che bloccano le imprese italiane attive nel Paese”. “Credo che la chiave sia quella di allentare il fardello burocratico. Per avere più presenza (delle aziende italiane in Tunisia) bisogna avere meno burocrazia, certezza del diritto e certezza dei tempi. Su questi tre fattori noi lavoreremo. Il governo è impegnato perché abbiamo una linea politica che intendiamo seguire”, ha proseguito Tajani. “Rinforzando anche la nostra presenza politica, probabilmente riusciremo anche a dare una mano a risolvere i tanti problemi burocratici”, ha aggiunto Tajani.

Da parte sua, la presidenza tunisina ha spiegato che l’incontro odierno ha rappresentato “l’occasione per affrontare il tema della migrazione irregolare e per affermare la comune convinzione dei due Paesi circa la necessità di adottare un approccio globale a questo fenomeno che vada oltre la dimensione prettamente securitaria, affrontando le sue cause profonde e fornendo soluzioni innovative e meccanismi adeguati allo sviluppo della migrazione regolare”. Il comunicato stampa diffuso dalla presidenza ha inoltre precisato che dal colloquio è emersa la comune volontà di rafforzare il coordinamento bilaterale, aumentare il volume della cooperazione economica, commerciale e finanziaria, attuare meccanismi di sostegno bilaterale all’economia tunisina e stimolare ulteriormente gli investimenti italiani in Tunisia in diversi settori.

Archiviata l’esperienza della rivoluzione dei gelsomini, la Tunisia è oggi sempre più in mano al presidente della Repubblica, Kaies Saied, ma rischia seriamente il tracollo economico. Un dossier che riguarda a ben vedere anche l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. Gli arrivi dei migranti potrebbero moltiplicarsi drammaticamente con l’aggravarsi della situazione socio-economica, raggiungendo i picchi del 2014 (170 mila sbarchi totali via mare) e del 2016 (180 mila arrivi via mare). Secondo i dati del Viminale relativi al 2022, il 17 per cento dei 105.140 migranti sbarcati illegalmente via mare è di nazionalità tunisina. Ai 18.148 tunisini, seconda nazionalità dopo i 20.542 egiziani, vanno aggiunti i circa 10 mila subsahariani partiti dal Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia. Circa il 30 per cento dei 100 mila migranti sbarcati in Italia segue la rotta tunisina, oltre la metà è salpata invece dalla vicina Libia, di cui oltre 30 mila migranti dalla Tripolitania e, per la prima volta, circa 18 mila (in prevalenza egiziani e siriani) dalla Cirenaica.

Sul piano energetico, la Tunisia ha recentemente lanciato progetti per produrre 1.700 megawatt di energia da fonti rinnovabili, stanziando 5 miliardi di dinari (1,6 miliardi di dollari) in investimenti tra il 2023 e il 2025. E la costruzione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili in Tunisia rappresenta, in prospettiva, un’occasione strategica anche per l’Italia. A novembre, Eni ha inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico a Tataouine della capacità installata di 10 megawatt, che fornirà alla rete elettrica nazionale oltre 20 gigawattora all’anno di energia, assicurando al contempo un risparmio di circa 211.000 tonnellate di CO2 equivalente per la durata d’esercizio. Si tratta di un primo, importante passo verso ulteriori investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Se la Tunisia aumenterà la produzione di energia da fonti rinnovabili, attualmente piuttosto esigua, non è escluso che il Paese rivierasco possa esportare elettricità in Sicilia e dall’Italia verso l’Europa, grazie anche al contemporaneo sviluppo del sistema di “smart grid”, le reti elettriche “intelligenti” transfrontaliere in Europa. Sul piano economico, nel 2022 l’Italia è stato il primo partner commerciale della Tunisia, un risultato storico dato che non era mai successo dall’indipendenza del Paese nordafricano del 1956. In base agli ultimi dati di ottobre 2022, l’Italia è il primo partner della Tunisia davanti a Francia e Germania, con un aumento dell’interscambio del 26,2 per cento rispetto ai primi dieci mesi del 2021.

