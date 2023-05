Tajani: “Da Parigi devono arrivare delle scuse che sarò lieto di accettare”

Da Parigi devono arrivare delle scuse “che sarò lieto di accettare”. Lo ha detto a “Mezz’ora in più” su Rai 3 il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a proposito delle dichiarazioni del ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, che hanno portato all’annullamento del viaggio dello stesso Tajani previsto in Francia. “Con Parigi siamo sempre stati corretti, ci siamo trovati di fronte ad un attacco inaccettabile non solo verso la premier Meloni, il governo, ma verso tutta l’Italia. Non lo posso accettare”, ha detto Tajani, augurandosi che “non tutti i membri del governo francese” condividano le parole di Darmanin. Tajani ha ricordato il suo legame particolare con la Francia, da quando il padre militare si trasferì oltralpe. “Ho imparato a parlare prima francese, poi italiano”, ha detto il vicepremier, augurandosi che da Parigi “arrivino scuse che sarò ben lieto di accettare”.

Sulla politica interna, Tajani non ha dubbi, “Silvio Berlusconi è un leader che guarda al futuro, che non pensa per nulla ad abbandonare la politica del nostro Paese né la guida di Forza Italia”. “Solo un grande leader politico ha il coraggio dopo un mese di ospedale di tenere un discorso di 20 minuti”, ha detto il ministro degli Esteri commentando l’intervento tenuto ieri da Berlusconi alla convention di Forza Italia. “Ho avuto l’emozione di vedere un leader e amico di grande forza d’animo che interviene per dire che siamo presenti e per raccontare un’identità di Forza Italia che ha un passato, un presente e un futuro”, ha aggiunto Tajani.

In merito al tema delle riforme costituzionali, per il titolare della Farnesina “il premierato potrebbe essere una soluzione più gradita alle forze presenti in parlamento, ma questo non annullerebbe la figura del presidente della Repubblica”, difendendo la necessaria “stabilità” del Paese come motore di eventuali riforme. “Non possiamo continuare a presentarci in Europa con governi che cambiano, non capiscono più qual è l’interlocutore”, ha detto Tajani, sostenendo che “si deve rafforzare la stabilità del Paese”. “Basta con governi che cambiano ogni sei mesi, non eletti dal popolo”, ha detto il vicepremier, per il quale la “migliore ricetta” di riforma della costituzione “va trovata fra maggioranza e opposizione”, e per questo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed il vicepresidente, Matteo Salvini, hanno deciso di ascoltare le forze di opposizione, per presentare al termine del dialogo delle proposte. “Il nodo vero è questo, se non ci sono regole che consentono ad un governo di governare i cittadini ne soffrono”, ha aggiunto Tajani.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram