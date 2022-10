Tajani: “Come centrodestra dobbiamo darci un progetto”

Il centrodestra brucia e Antonio Tajani, coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, vorrebbe spegnere il fuoco. Evita di entrare nel botta e risposta tra Tosi e Meloni — “E una polemica davvero inutile e superata” — e invita tutti a “non drammatizzare un risultato che sta passando per quello che non è. Come ha detto Berlusconi, – spiega il coordinatore forzista al “Corriere della Sera” in queste elezioni non ha vinto nessuno, se non l’astensione. E quello che tutti noi del centrodestra dovremo fare non è metterci a litigare sulla leadership, ma riconquistare la fiducia dei cittadini che si allontanano dalla politica. A questo deve servire un vertice: a darci un progetto, a convincere la gente a tornare a votare, a dare una prospettiva di governo e un’idea di Paese per il futuro”. Meloni lo vuole al piĂą presto, Salvini condivide: “Anche noi siamo d’accordo. Berlusconi ha detto che organizzerĂ un confronto approfondito su programmi, temi cruciali per il centrodestra — la libertĂ di impresa, la diminuzione della pressione fiscale, la lotta all’oppressione giudiziaria e burocratica, l’ambiente — che ci permetteranno non solo di vincere le elezioni, ma di governare. Lui, con la sua capacitĂ di mediazione, il suo equilibrio, il saper smussare gli angoli, fare rinunce e rendersi concavo e convesso, è indispensabile al centrodestra”. “Lasciamo perdere – osserva inoltre Tajani – questo continuo parlare di leadership o premiership: gli elettori vogliono sapere non chi va, ma cosa si fa al governo. Nel centrodestra ci sono oggi tre leader, di forze diverse. Prima vinciamo, poi pensiamo a chi sarĂ il ‘capo’. Berlusconi può avere il ruolo di promotore per la sua esperienza, la sua saggezza, per la capacitĂ di mediazione e la facilitĂ nei rapporti umani, per il suo essere — lui sì — un leader riconosciuto, dentro e fuori il centrodestra”.

Il vertice si farĂ “nei prossimi giorni. AndrĂ giustamente preparato, inutile incontrarsi solo per una photo opportunity. Parleremo di tutto. Le Regionali certo sono un tema, dovremo presentarci con i nomi giusti perchĂ© si possa vincere nelle Regioni, non spartirci candidature”. Il coordinatore ricorda infine che “Berlusconi lo ripete ogni volta, dice continuamente che il nostro obiettivo è vincere e governare con il centrodestra, che lui ha creato. Noi non abbiamo mica fatto accordi programmatici con M5S e Pd, abbiamo risposto alla chiamata a tutti i partiti per salvare il Paese che si dibatteva in una crisi sanitaria senza precedenti, con effetti che potevano essere devastanti sul tessuto economico e sociale. Dovevamo lavarcene le mani? No, perchĂ© come fanno i veri patrioti, abbiamo messo l’interesse del Paese davanti a quello di partito”, ha concluso Tajani.

