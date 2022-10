Tajani: “Avanti con questo governo ma senza M5s”

Forza Italia vuole “andare avanti con questo governo, ma senza il Movimento 5 stelle”, perché “i cittadini chiedono stabilità e un governo che vive una guerriglia è instabile”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di “24 Mattino”, su Radio 24. “Non si può più governare con una forza politica che ricatta quotidianamente l’esecutivo e i partiti che lo sostengono”, ha proseguito, sottolineando poi che “parlare di elezioni adesso è prematuro” e che “Forza Italia non è un partito che vuole andare necessariamente al voto”. “Serve però stabilità e, se questa non c’è, bisogna trovarla con gli italiani”, ha concluso.

Nella giornata di ieri, anche il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il segretario della Lega, Matteo Salvini, hanno confermato in una nota congiunta come sia “da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i Cinque stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità”. Durante l’incontro in Sardegna, i due leader hanno quindi “concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei cittadini”.

