Tajani apre agli immigrati: “Siamo aperti a incrementarne la presenza in Italia”

“Siamo aperti a incrementare la presenza di immigrati in Italia. Vogliamo dare risposte concrete all’economia reale, sia alle imprese che operano nel settore industriale sia in quello agricolo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento in corso oggi a Roma in occasione dei 75 anni di Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata.

La straordinaria opportunità dei Balcani Tajani ha sottolineato poi la straordinaria opportunità per le imprese italiane di investire nei Balcani. "Li abbiamo dimenticati per qualche hanno ma lì come altrove c'è tanta voglia di Italia, c'è una considerazione delle nostre capacità molto superiore a quella che noi abbiamo. Anche nel continente africano c'è molto da fare. Incrementeremo la nostra presenza perché siamo conviti che ci sono spazi di mercato enormi da occupare", ha detto il ministro. No al panteismo ambientale Il ministro degli Esteri ha poi affrontato il tema del cambiamento climatico dicendo no a una politica ambientalista di tipo panteistico. "Una politica ambientalista che sia figlia di una religione panteistica, che si preoccupa solo dell'ambiente, che non tiene conto del lavoro, è una visione che porta non sempre a dei buoni risultati. Sono convinto che si debba combattere il cambiamento climatico, ma occorre tenere conto se quegli obiettivi sono raggiungibili o meno", ha detto il ministro. La ricostruzione dell'Ucraina Il vicepremier ha poi ribadito che l'Italia deve essere protagonista della ricostruzione dell'Ucraina. "Noi ci siamo impregnati per la libertà di questo Paese, ma vogliamo anche essere protagonisti, con le nostre imprese, nella fase della ricostruzione. L'Italia deve essere protagonista di quella stagione", ha detto Tajani.

