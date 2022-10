Taiwan, l’ex capo di Stato maggiore: “Necessaria una profonda riforma militare”

Taiwan necessita urgentemente di una profonda riforma del suo apparato e della dottrina militari, per far fronte alla “minaccia esistenziale” rappresentata dalla Cina. Lo ha dichiarato in un’intervista a “Nikkei” l’ammiraglio Lee Hsi-min, ex capo di stato maggiore delle forze armate dell’Isola. Secondo Lee, Taiwan dovrebbe dare priorità alle capacità di guerra asimmetrica per compensare la potenza di fuoco assai maggiore della Repubblica popolare, anziché concentrarsi su armi convenzionali come aerei a reazione, carri armati e navi da guerra. “Taiwan non si sta preparando a un attacco dalla Cina con sufficiente senso di urgenza”, ha avvertito l’ufficiale, che ha citato l’ammiraglio Philip Davidson, ex comandante delle Forze Usa nel Pacifico, secondo cui Pechino potrebbe tentare di invadere Taiwan entro il 2027. Secondo “Nikkei”, la visione espressa da Lee gode di ampio consenso a Washington, ma fatica ad essere accettata dalla politica taiwanese.

L’ammiraglio ha puntato l’indice in particolare contro le forze taiwanesi favorevoli a una politica di “acquiescenza” o persino alla riunificazione con la Cina: “Le differenze di ideologia politica e nell’identità nazionale minano la volontà di difesa”, ha affermato l’ex capo di stato maggiore, secondo cui Taiwan non potrebbe accettare il modello “un Paese, due sistemi” promosso dalla Cina neanche se quest’ultima intraprendesse un percorso di “piena democratizzazione”, e certo non nell’accezione esibita da Hong Kong e dallo Xinjiang. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Lee non si dice convinto di un intervento diretto degli Usa in caso di aggressione dalla Cina, ma afferma che proprio per questo motivo “la risposta è che Taiwan integri sempre più la propria sicurezza agli interessi Usa”, oltre a “dimostrare la volontà di difendere se stessa”.

