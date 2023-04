Taiwan, la presidente Tsai atterra a Taipei: “Non cederemo alle pressioni della Cina”

Taiwan non cederà alle pressioni della Cina e continuerà a dialogare con i suoi partner internazionali. Lo ha dichiarato la presidente Tsai Ing-wen dall’aeroporto internazionale di Taoyuan, dove è atterrata dopo un viaggio di dieci giorni che ha previsto tappe negli Stati Uniti, Guatemala e Belize. “Abbiamo dimostrato alla comunità internazionale che, di fronte a pressioni e minacce, Taiwan sarà ancora più unita e non cederà assolutamente ad atti di repressione, né è disposta ad interrompere le sue interazioni col mondo”, ha detto la presidente taiwanese dall’aeroporto internazionale di Taoyuan.

Le dichiarazioni di Tsai arrivano dopo le forti proteste sollevate dalla Cina all’incontro tenuto dalla presidente taiwanese e dal presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, il 5 aprile a Los Angeles, considerato una “seria violazione della sovranità e dell’integrità territoriali”. Durante l’incontro, tenuto presso la biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley, in California, Tsai e McCarthy hanno riaffermato la volontà di cooperare per tutelare la stabilità regionale. “Taiwan è una democrazia di successo, un’economia fiorente e un leader globale nel campo della sanità e della scienza. E che si tratti dei nostri profondi legami commerciali, delle forti relazioni interpersonali o dei valori condivisi, la nostra cooperazione con il popolo taiwanese continua ad espandersi attraverso il dialogo e lo scambio”, ha dichiarato McCarthy alla stampa dopo il colloquio con Tsai.

“L’amicizia tra i due popoli è una questione di profonda importanza per il mondo libero” ed è fondamentale al mantenimento della libertà economica, della pace e della stabilità regionali, ha aggiunto il presidente della Camera. Alludendo all’accresciuta assertività della Cina nello Stretto, Tsai si è soffermata sulle “sfide senza precedenti” poste alla democrazia taiwanese. “Ancora una volta ci troviamo in un mondo in cui la democrazia è minacciata. E l’urgenza di mantenere acceso il faro della libertà non può essere sottovalutata”, ha dichiarato la presidente di orientamento progressista. Tsai ha riaffermato la determinazione di Taiwan a difendere lo status quo nello Stretto, ringraziando gli esponenti del Congresso per il sostegno sin qui espresso all’isola. “Non siamo isolati e non siamo soli. Uniti siamo più forti”, ha evidenziato Tsai.

A seguito del colloquio, il governo della Cina ha sanzionato il think tank statunitense Hudson Institute, la biblioteca presidenziale Ronald Reagan e i responsabili di tali organizzazioni, accusati di avere fornito a Tsai “una passerella per promuovere l’indipendenza dell’isola negli i Stati Uniti”. A partire da oggi, 7 aprile, all’Hudson Institute alla biblioteca Ronald Reagan sarà fatto divieto di condurre scambi e attività di cooperazione con le istituzioni cinesi. Le stesse misure saranno applicate anche alla presidente del Consiglio d’amministrazione dell’Hudson Institute, Sara May Stern; al presidente e amministratore delegato dell’istituto, John Walters; all’ex direttore esecutivo della Fondazione Reagan, John Heubusch, e all’ex direttrice amministrativa della biblioteca presidenziale Ronald Reagan Joanne Drake. Tutti saranno sottoposti al congelamento degli asset in Cina e al divieto di richiesta di visto per accedere al Paese.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram