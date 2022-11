Taiwan: la Cina annuncia sanzioni nei confronti di Nancy Pelosi e dei suoi familiari

La Cina ha deciso d’imporre sanzioni nei confronti della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a seguito del viaggio intrapreso da quest’ultima a Taiwan. Lo rende noto il ministero degli Affari esteri di Pechino in un comunicato, precisando che le misure colpiranno anche i più prossimi membri della famiglia della leader democratica.

La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha tracciato un bilancio del viaggio nella regione asiatica concluso oggi in Giappone, e culminato nella visita della speaker a Taiwan, mercoledì 3 agosto. “Abbiamo detto sin dal principio che la nostra presenza qui non riguarda un cambiamento dello status quo a Taiwan o nella regione”, ha affermato Pelosi, commentando la durissima reazione militare attuata dalla Cina in risposta alla visita. “Il governo cinese non apprezza che la nostra amicizia con Taiwan sia solida”, ha aggiunto la speaker, secondo cui “alla Camera e al Senato (federali Usa) c’è un sostegno bipartisan per la pace e lo status quo a Taiwan”. Pelosi ha difeso la sua decisione di fare tappa a Taipei nonostante gli avvertimenti rivolti da Pechino per settimane, ed ha criticato la Cina sul fronte dei diritti umani: “Il fatto è, e l’ho detto più e più volte, che se non prendiamo posizione per i diritti umani in Cina sulla base di interessi commerciali, perdiamo qualunque autorità morale per parlare in nome dei diritti umani in ogni altra parte del mondo”, ha affermato la presidente della Camera, secondo cui “la Cina presenta alcune contraddizioni: alcuni progressi in termini di elevazione delle condizioni di vita della sua gente, e alcune cose orribili che accadono agli uiguri: non a caso è stato definito un genocidio”.

Questa mattina Pelosi ha tenuto una colazione di lavoro e un colloquio con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Durante il colloquio, Kishida e Pelosi hanno concordato di “lavorare congiuntamente” per tutelare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan, teatro di manovre militari senza precedenti intraprese dalla Cina proprio in risposta alla visita della presidente della Camera sull’Isola. Durante l’incontro con Pelosi, Kishida ha criticato con forza la condotta della Cina, anche in considerazione del lancio di cinque missili balistici cinesi nelle acque della zona economica esclusiva del Giappone. “Abbiamo confermato la nostra volontà di lavorare congiuntamente per assicurare che la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan siano mantenute”, ha affermato il premier giapponese durante una breve conferenza stampa a margine dell’incontro. “L’atteggiamento della Cina ha un grave impatto sulla pace e la stabilità della regione e del mondo, e ho spiegato che il Giappone chiede una immediata interruzione delle esercitazioni” delle forze armate cinesi, ha aggiunto il capo del governo giapponese. La presidente della Camera Usa ha ribadito che gli Stati Uniti “non consentiranno” alla Cina di isolare Taiwan. Kishida e Pelosi hanno discusso anche le sfide comuni ai rispettivi Paesi, come il programma nucleare della Corea del Nord e l’invasione russa dell’Ucraina, oltre agli sforzi per la denunclearizzazione globale. Prima del rientro negli Stati Uniti, Pelosi ha incontrato anche il presidente della Camera bassa della Dieta del Giappone, Hiroyuki Hosoda.

