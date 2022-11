Taiwan: in corso serie di test missilistici da tre giorni

È quanto si legge in una nota diramata dall’Agenzia della pesca (Fa), nella quale si precisa che i primi test sono stati condotti nella base militare di Jiupeng, nella contea meridionale di Pingtung

L’Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan (Ncsist), specializzato nella ricerca miliare a Taiwan, ha avviato ieri una campagna di test missilistici dalla durata di tre giorni. È quanto si legge in una nota diramata dall’Agenzia della pesca (Fa), nella quale si precisa che i primi test sono stati condotti nella base militare di Jiupeng, nella contea meridionale di Pingtung. L’istituto non ha fornito dettagli in merito alla tipologia di missili collaudata, raccomandando alle Forze navali e marittime di evitare transiti nelle acque al largo della costa sud-orientale di Taiwan. Nel frattempo, un’anonima fonte militare taiwanese ha annunciato il rilevamento di una nave da guerra cinese 60 miglia nautiche a nord-est dell’Isola dell’Orchidea nelle prime ore di ieri.

