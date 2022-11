Taiwan: il drone da combattimento Teng Yun completa il test di volo a lungo raggio

Il drone si è mantenuto in volo per tre ore, durante le quali sono state testate una vasta gamma di sensori ottici, radar e altri sistemi

Il drone da combattimento e ricognizione Teng Yun 2, sviluppato a Taiwan, ha completato i test di volo a lungo raggio effettuati dalla base aerea di Chiashan, nella contea orientale di Hualien. Secondo quanto riferito dal caporedattore della rivista “Defense International” Chen Kuo-ming, il drone si è mantenuto in volo per tre ore, durante le quali sono state testate una vasta gamma di sensori ottici, radar e altri sistemi. Sviluppato dall’Istituto di scienza e tecnologia di Chungshan, il Teng Yun 2 (o “Cloud Rider”) è un veicolo aereo da combattimento tattico senza equipaggio (Ucav), progettato per integrare i quattro droni strategici MQ-9B che le forze armate taiwanesi hanno acquisito dagli Stati Uniti. Gli Ucav hanno attirato l’attenzione dei vertici della difesa di Taiwan alla luce dei successi conseguiti dall’esercito ucraino durante l’invasione russa, di cui la difesa taiwanese sta studiando le modalità per prevenire efficacemente un eventuale attacco da parte cinese. L’istituto di Chungshan ha assemblato quattro droni Teng Yun, due dei quali nel 2016. Dopo che uno dei veicoli è precipitato nel parco forestale di Taitung lo scorso febbraio, i test sono stati trasferiti nella base di Chiashan per ragioni di sicurezza.

